Biológiai fegyver fejlesztésével vádolta meg Ukrajnát az orosz katonai szóvivő

2022.03.07 06:32 MTI

Biológiai fegyver fejlesztésével vádolta meg Ukrajnát vasárnap Igor Konsenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője.



Az orosz katonai tárca vasárnap az ukrán egészségügyi minisztériumtól származó iratokat hozott nyilvánosságra. Az orosz támadás napján, február 24-én kiadott utasítás értelmében a poltavai és a harkivi laboratóriumok munkatársainak sürgősen meg kell semmisíteniük a pestis, a lépfene, a tularémia (nyúlpestis), a kolera és más halálos betegségek ott őrzött kórokozóit.



"A birtokunkba jutott dokumentumok megerősítik, hogy ukrán biológiai laboratóriumokban, Oroszország területének közvetlen közelében biológiai fegyverek összetevőinek kifejlesztése zajlott" - hangoztatta.



Konasenkov szerint a katonai célú biológiai programot a Pentagon finanszírozta. A tábornok a bakteriológiai (biológiai) és toxinfegyverek tilalmáról szóló ENSZ-egyezmény megsértésével vádolta meg Ukrajnát és az Egyesült Államokat. Az elmúlt években Moszkva többször is azzal vádolta meg Washingtont, hogy volt szovjetköztársaságok területén ismeretlen rendeltetésű biológiai laboratóriumokat üzemeltet.



Gyenyisz Pusilin, a luhanszki szakadár "népköztársaság" vezetője egy "NATO-nyilvántartási számmal ellátott laptopon" talált adatokra hivatkozva bejelentette, hogy az ukrán hadsereg március 8-án szándékozott egyidejű támadást indítani a Donyec-medence szakadárok által ellenőrzött területei és az Oroszország által 2014-ben elcsatolt Krím ellen.



A laptopot, amelyen az orosz és oroszbarát erők állásait feltűntető donyecki, luhanszki és krími térképeket és drónfelvételeket találtak, Pusilin szerint donyecki "népi milícia" foglalta le Jobboldali Szektor ukrán radikális szervezet Berdjanszke falu mellett elfoglalt főhadiszállásán. A haditervek, mint mondta, egyidejű tengeri és szárazföldi behatolással számoltak.



A tisztségviselő azt mondta, hogy az elfoglalt főhadiszálláson az ukrán fél NATO-támogatásának egyéb jeleit is észlelték, egyebek közütt különleges titkosítási szinthez való hozzáférési jogosultságot.



Vasárnap egyébként három orosz állami hírügynökség, a TASZSZ, az Interfax és a RIA Novosztyi egy névtelenül nyilatkozó, az orosz Külső Hírszerző Szolgálatra (SZVR) is hivatkozó forrást idézett, amely azt állította, hogy Ukrajna, két évtizedig tartó titkos nukleáris és fejlesztések nyomán, mindössze "néhány hónapra volt attól", hogy minden felététele meglegyen saját nukleáris fegyvere és a hordozóeszközök kifejlesztéséhez. Az informátor szerint Kijev mind uránium, mind plutónium alapú nukleáris robbanószerkezet kifejlesztésén dolgozott.

Konasenkov az esti hadijelentésében arról számolt be, hogy Oroszország nagy hatótávolságú fegyverrel használhatatlanná tette a vinnyicai katonai repülőteret. Azt mondta, hogy gyakorlatilag az egész bevethető ukrán légierő megsemmisült, amely ez elmúlt nap folyamán 11 harci repülőgépet és két helikoptert veszített.



A tábornok arra figyelmeztette a szomszédos országokat, hogy ha repülőtér-hálózatukat olyan ukrán katonai repülőgépek rendelkezésére bocsátják, amelyeket bevetnek az orosz fegyveres erők ellen, az ezeknek az államoknak a fegyveres konfliktusban való részvételeként értékelhető. Utalt rá, hogy néhány ukrán harci gép korábban Romániába és más országokba menekült.



Figyelmeztette az ukrán hadiüzemek alkalmazottait, hogy az orosz haderő nagy pontosságú fegyverekkel csapást készül mérni a létesítményekre.



Az orosz katonai tárca szerint vasárnap az ukrán fél hibájából kudarccal végződött a mariupoli civil lakosságára tett második kísérlet is, mert Kijev félretájékoztatta az embereket a fegyvernyugvás idejével kapcsolatban. A donyecki "népi milícia" arról adott ki tájékoztatást, hogy az Azov ukrán nacionalista zászlóalj fegyveresei a genfi konvenció megsértésével tüzet nyitottak a Mariupolból Novoazovszkba vezető humanitárius folyosón távozni készülő emberekre. Az incidensnek legkevebb két halottja és négy sebesültje volt. A városból végül 150 embert sikerült kimenekíteni.



Gyenyisz Pusilin közölte, hogy eddig 26 civil vesztette életét a Donyec-medencében.