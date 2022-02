Több száz madár rejtélyes módon lezuhan az égből - videó

Több száz feketerigó pottyant le az égből február 7-én a mexikói Cuauhtemoc város Alvaro Obregon körzetében, a település CCTV kamerája rögzítette az aggasztó jelenséget.



A sárgafejű vándormadarakat egy rajként láttták a földre zuhanni. Amikor a rendőrséget reggel fél kilenc körül a helyszínre hívták, a döglött állatok a járdán hevertek. A raj egy része elrepült, míg mások mozdulatlanul a földön maradtak.



Maga az incidens úgy tudni, hogy hajnali 5 órakor történt. A sárgafejű feketerigók minden télen Kanadából délre, Mexikóba utaznak.



Az El Heraldo de Chihuahua című helyi lap szerint egy állatorvos, aki megvizsgálta az elpusztult madarakat, azt feltételezte, hogy mérgező gázok belélegzése után pusztulhattak el, talán egy fűtőberendezésből. Az állatorvos azt is felvetette, hogy a madarakat áramütés érhette.



Néhány közösségi média felhasználó felvetette, hogy az eset egy murmuráció - a madárrajok közös mozgása, amely gyakran hirtelen irányváltoztatással jár - lehetett, amely rosszul sült el.



Dr. Richard Broughton, az Egyesült Királyság Ökológiai és Hidrológiai Központjának ökológusa egyetértett ezzel, és azt mondta, szinte biztos benne, hogy egy ragadozó madár vezette a föld felé zuhanó murmurációt.



Egy héttel korábban hasonló jelenséget láttak, amikor a walesi Waterston és Hazelbeach falvak közelében 200 madár rejtélyes módon holtan pottyant le az égből.

🇲🇽 SHOCKING VIDEO of Hundreds of Birds dying & falling from the Sky in Mexico in the city of Cuauhtémoc, Chihuahua. The images show migratory birds crashing into the ground. The 'strange occurrence' was recorded last Monday at around 5pm. pic.twitter.com/zGfmJELtsz