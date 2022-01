Világvége

A pusztító tongai kitörés után óriási kén-dioxid felhő terjed a világon - videók

A Csendes-óceán déli részén, Tonga közelében található Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai vulkán január 15-én olyan erővel tört ki, hogy a feltételezések szerint ez volt a legnagyobb kitörés, amelyet 30 éve bárhol a Földön feljegyeztek. Sőt, még a hirosimai atomrobbanás is eltörpült mellette.



A víz alatti kitörés cunamihullámokat küldött szét a Csendes-óceánon, még az Egyesült Államokat és Japánt is elérték, sőt hazánkban is bejeleztek a szeizmográfok. A kitörésből származó hangrobbanásokat a Csendes-óceánon keresztül egészen a több mint 9000 km-re lévő Alaszkáig hallották, és a lökéshullám hatására a légköri nyomás világszerte érezhetően megugrott.



Az alábbi képen, amely a Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations (CALIPSO) misszió által január 16-án gyűjtött adatokon alapul, a kitörésből származó, 31 kilométeres magasságba emelkedő anyag látható. Más, január 15-én gyűjtött CALIPSO-adatok szerint a hamu és a gáz egy része akár 39,7 kilométer magasra is feljuthatott.

Néhány más, időjárási műholdak adatain alapuló számítás arra a következtetésre jutott, hogy a füstfelhő még magasabbra, akár 55 km magasságig is feljutott. Ez a légkör sztratoszféra és mezoszféra rétegeinek határán van. Hallatlan magasságok egy vulkáni füstfelhő esetében.

Veszélyes hamu fojtotta el Tonga szigetországát, példátlan katasztrófát okozva.

Az első adatok szerint a tongai esemény a vulkánkitörési indexen (Volcanic Explosivity Index = VEI) akár az ötös fokozatot is elérhette. Ezzel minden bizonnyal ez lenne a legerősebb kitörés a Pinatubo óta, amelyet a nyolcfokozatú skálán hatosra minősítettek.



A Fülöp-szigeteki vulkán hírhedt módon néhány évre fél fokkal csökkentette a Föld globális átlaghőmérsékletét. Ezt úgy érte el, hogy 15 millió tonna kén-dioxidot juttatott a légkörbe. A SO2 vízzel egyesülve apró cseppekből álló ködöt, aeroszolokat hoz létre, amelyek visszaverik a beérkező napsugárzást.

A tudósok azonban úgy vélik, hogy a Hunga-Tonga Hunga-Ha'apai nem jár majd ilyen szintű következményekkel.



"A Pinatubo valóban érezhető hatást gyakorolt, de a Hunga-Tonga vulkán kibocsátása legalább 30-szor kisebb volt, kevesebb mint félmillió tonna kén-dioxid, így nem számítunk arra, hogy hűtési hatása lenne, még akkor sem, hogy ilyen hatalmas robbanást okozott" - magyarázták.

Egy dolog azonban biztos! Ez még évekig ártani fog a környezetnek:

Miközben Tonga az utóhatásokkal birkózik, az alábbi kép azt szemlélteti, hogyan terjed a kitörésből származó kén-dioxid az egész bolygón.



A Copernicus Sentinel-5P misszió adatainak felhasználásával készült képen a kén-dioxid hatalmas füstfelhője látható január 18-án Ausztrália felett, a kitöréstől több mint 7000 km-re Nyugatra.

Bár a Hunga Tonga vulkán kitörése a múlt hétvégén "csak" körülbelül 0,4 teragramm (globális léptékű anyagáram esetében tömegegységként általában ezt használjákm, 1Tg=1 megatonna) kén-dioxidot juttatott a sztratoszférába, ez elég volt néhány látványos és élénk lila naplementéhez Németországban, Svájcban és Franciaországban egyaránt.



"Erős lila fény jelent meg 26 perccel napnyugta után" - mondták a tudósok. "Ez a Hunga Tonga-Hunga Ha' apai vulkán e hónap elején történt kitöréséből származó aeroszolok lehetnek".



Január 15-én a vulkán 400 millió kilogramm kén-dioxidot lövellt a felső légkörbe, olyan magasságokat elérve, amelyeket a NASA Föld körül keringő műholdakból álló flottája még soha nem látott.



A hatalmas kénes aeroszolfelhő Ausztrália fölött vonult el, és azóta a sztratoszférán keresztül terjedt szét a világon.



Aki lila naplementét lát, az annak a jelei lehetnek, hogy ezek az aeroszolok elérték az adott vidéket. A vulkáni aeroszolok a sztratoszférában kék fényt szórnak, amely a szokásos naplemente vörösével keveredve lila árnyalatot eredményez.



Ezenkívül az égbolt figyelőinek érdemes figyelniük a fényes sárga alkonyi ívre, az ívben lévő finom felhőstruktúrákra és a hosszú lila sugarakra. Ezek mind a "tongai naplemente" lehetséges jelei.