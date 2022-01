Földmozgás

Hatalmas földrengés rázta meg Japánt - videó

A Richter-skála szerinti 6,6-es erősségű földrengés rázta meg Japán délnyugati és nyugati részét szombaton kora reggel, amelynek következtében legalább négyen megsérültek az erős rengések közepette, bár szökőárhullámok nem indultak el - közölte a meteorológiai hivatal és a helyi hatóságok.



A Csendes-óceán alatti rengés középpontja egy olyan zónában volt Japán partjainál, ahol az előrejelzések szerint a jövőben hatalmas cunamit okozó földrengés várható. A Japán Meteorológiai Ügynökség közölte, hogy tanulmányozni fogja, hogy a legutóbbi rengésnek van-e bármilyen köze ehhez.



A rengés hajnali 1 óra 08 perc körül történt, a japán szeizmikus erősségű 7-es skála felső 5-ös fokozatát regisztrálva Miyazaki és Oita prefektúrákban, az ország délnyugati főszigetén, Kjúsu szigetén - közölte a meteorológiai hivatal. A felső 5-ös intenzitásnál sokan nehezen mozognak, és a gyaloglás is nehézkes anélkül, hogy valami stabil dologba kapaszkodnának.



Az ügynökség később felfelé módosította a rengés erősségét 6,6-ra az eredetileg 6,4-esre becsült értékről. Arra is figyelmeztetett, hogy a következő héten egy újabb rengés hasonló erősségű rázkódást okozhat a súlyosan érintett területeken.



Az erős rengést követően szórványosan több kisebb erejű földmozgás is történt a térségben.A helyi tűzoltóság közlése szerint egy 40 év körüli férfi megsérült a Miyazaki prefektúra Hyuga városában lévő házában történt zuhanásban. Oita prefektúrában, Saikiben három ember sérült meg könnyebben. A városházán áramszünet volt, Oitában pedig több helyről is vízcsőtöréseket jelentettek a földrengés után.



A Kyushu régióban lévő atomerőművek működésében nem volt rendellenesség, közölte a Kyushu Electric Power Co.



A rengést követően a kormány összekötő irodát hozott létre a miniszterelnöki hivatalban az információk összegyűjtésére és a károk felmérésére.



A rengést Japán nyugati részén, valamint Közép-Japán egy részén is nagy területen érezni lehetett.



A rengésveszélyes országban a Nankai-árokból kiinduló mamutrengés a valaha mért leghalálosabbak közé kerülhet, ha bekövetkezik. A japán kormány becslései szerint akár mintegy 320 ezer ember is meghalhat egy ilyen földrengés esetén a Japán nyugati partjaitól Közép-Japánig húzódó árok mentén, főként a katasztrofális cunami miatt.



A Nankai-árokban évszázadok óta bizonyos időközönként 8-as erősségű rengés következik be, és a kormány földrengéskutató bizottsága 90 százalékos valószínűséggel jósolja, hogy a következő 40 évben 8,0-9,0 erősségű rengés jöhet.