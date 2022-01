Tudomány

A vegyi szennyezés túllépte az emberiségnek biztonságos határértéket

Egy új tanulmány szerint a vegyi szennyezés túllépte az emberiségnek biztonságos határértéket, olyan globális ökoszisztémákat fenyeget, amelyektől az élet függ, ezért a tudósok a termelés és a károsanyag-kibocsátás korlátozására szólítottak fel.



A Földet átható kémiai szennyezés összessége ma már az emberiséget meghatározó globális ökoszisztémák stabilitását fenyegeti - idézte a tudósokat a tanulmányt ismertető The Guardian.



A műanyagok különösen nagy aggodalomra adnak okot a mintegy 350 ezer szintetikus vegyi anyaggal együtt, ideértve a növényvédő szereket, az ipari vegyületeket és az antibiotikumokat is. A műanyagszennyezés ma már az Everest csúcsától az óceánok legmélyebb árkáig megtalálható.



A tanulmány szerzői kiemelték: a vegyi szennyezés átlépte azt a határt, amely után az ember által okozott változások kilökik a Földet az elmúlt tízezer év stabil környezetéből.



A kémiai szennyezés az egész Földet fenyegeti azzal, hogy károsítja az életet biztosító biológiai és fizikai folyamatokat. A növényvédő szerek például számos olyan rovart pusztítanak el, amelyeknek nem szánták a mérget, és amelyek alapvető fontosságúak minden ökoszisztémában, így a tiszta levegő, víz és élelmiszer biztosításában is.



"1950 óta ötvenszeresére nőtt a vegyi anyagok termelése, és az előrejelzések szerint ez 2050-re ismét megháromszorozódik" - mondta el Patricia Villarrubia-Gómez, a Stockholm Resilience Centre (SRC) kutatóintézet doktorjelöltje és kutatási asszisztense, aki a tanulmányon dolgozó csoport tagja volt. Hozzátette: a szennyező vegyi anyagok elterjedésének üteme sokkal gyorsabb annál, hogy biztonságos keretek között lehessen tartani.



Sarah Cornell, az SRC docense és vezető kutatója rámutatott: az emberiség már régóta tudja, hogy a vegyi szennyezés rossz dolog, de eddig nem globális szinten gondolkodtunk erről. A tanulmány azonban rávilágít, hogy a vegyi szennyezés, különösen a műanyagszennyezés hogyan illeszkedik bele abba a folyamatba, ahogy az emberiség megváltoztatja a bolygót.



A kutatók szerint nem egyszerű feladat annak meghatározása, hogy a vegyi szennyezés átlépte-e a globális határt, mivel nincs olyan emberi tevékenység előtti kiindulópont, amihez hasonlítani lehetne. Emellett rengeteg, mintegy 350 ezer vegyi anyagot regisztráltak használatra, és ezeknek csak egy kis részét vizsgálták meg a biztonságosság szempontjából.



A kutatásban tehát a mérések kombinációját használták a helyzet felméréséhez. Vizsgálták a vegyi anyagok előállításának gyorsan növekvő ütemét, és azt is, hogy ezeket az anyagokat sokkal gyorsabban bocsátják ki a környezetbe, mintsem a hatóságok képesek lennének nyomon követni vagy elemezni a következményeket. Az értékelésben figyelembe vették egyes vegyi anyagok ismert káros hatásait is.

A kutatók megjegyezték, hogy az adatok sok területen korlátozottak, de az összegyűlt bizonyítékok arra utalnak, hogy a bolygó vegyi szennyezettsége átlépte a határt.



Bethanie Carney Almroth, a Göteborgi Egyetem professzora, a kutatócsoport tagja szerint bizonyított, hogy a dolgok a rossz irányba haladnak. "A műanyagok össztömege ma már meghaladja az összes élő emlős tömegét. Ez elég egyértelmű jele annak, hogy átléptünk egy határt" - magyarázta.



Villarrubia-Gómez úgy vélte: "nagyon fontos lenne a körforgásos gazdaságra való áttérés, ami azt jelenti, hogy az anyagokat és a termékeket úgy kell megváltoztatni, hogy azokat újra lehessen használni, és ne pazaroljunk".



A kutatók az Environmental Science & Technology című folyóiratban megjelent tanulmányban figyelmeztettek rá, hogy szigorúbb szabályozásra van szükség, és a jövőben a vegyi anyagok gyártásának és kibocsátásának határozott felső határértékét kell megállapítani, az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozásához hasonlóan.



A kémiai szennyezés az ötödik olyan globális határ a kilenc közül, amelyet a tudósok szerint már átléptünk a Földön. A továbbiak között szerepel a globális felmelegedés, természetes élőhelyek pusztulása, a fajok számának csökkenése, valamint a túlzott nitrogén- és foszforszennyezés.