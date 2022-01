Katasztrófa

Újra kitört Tongánál a tenger alatti vulkán

Újból kitört a Csendes-óceán déli részén fekvő Tonga közelében található tenger alatti vulkán - jelentette egy ausztrál földtani megfigyelőállomás. Ezt a Csendes-óceáni Szökőárjelző Központ (PTWC) is megerősítette azzal, hogy nagyobb hullámokat rögzítettek a térségben.



A Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai vulkán szombaton tört ki hatalmas károkat okozva a főszigeten, Tongatapun és a hozzá tartozó mintegy 170 szigeten és zátonyon.



Az új-zélandi kormány főbiztosa szerint a fővárost, Nuku'alofát fedő hamuréteg holdbéli tájat idéz. Különösen nagy károk voltak a fősziget, Tongatapu nyugati partvidékén, ahol több hotel van. Peter Lund szerint aggódnak a távoli szigetekért, amelyekkel még nem tudták helyreállítani a kapcsolatot.



A vulkanikus tevékenység utáni szökőár elérte Japán, az Egyesült Államok, Új-Zéland és több latin-amerikai ország partjait is.



A tűzhányó kitörésének már legalább egy halálos áldozata van Tongán, ahol a szökőár egy 50 éves brit nőt sodort magával. Két másik ember Peru északi partvidékén halt meg a cunami miatt.



Noha hétfőn új-zélandi és ausztrál katonai repülőgépek megkezdték a kárfelmérést, a megszakadt kommunikáció és a hamufelhő továbbra is akadályozza a Tongán okozott pusztítás mértékének megállapítását.



Az új-zélandi kormány azt reméli, a repülési viszonyok javulásával kedden már segélyszállítmányt, a többi között ivóvizet küldhetnek a szigetre. Az internet-szolgáltatás helyreállítása akár két hetet is igénybe vehet, mert feltehetően a tengerfenéken lévő távközlési kábel, s a legközelebbi kábelfektető hajót az ezer kilométerre lévő Pápua Új-Guinea térségéből tudják csak mozgósítani.



A nemzetközi mentési munkálatokat tovább bonyolítja, hogy Tonga eddig elkerülte a koronavírus-járványt. Szakértők szerint a harminc éve nem tapasztalt hevességű vulkánkitörés miatt most a fő gondot a levegő és a víz minősége jelenti a vulkanikus hamu miatt. A helyi vezetés vasárnap felszólította a lakosságot, hogy viseljenek maszkot és lehetőleg palackozott vizet fogyasszanak.



Stéphane Dujarric, az ENSZ főtitkár, António Guterres szóvivője a világszervezet humanitárius tisztségviselőire és a tongai vezetésre hivatkozva özölte, hogy jelentős infrastrukturális károk keletkeztek a főszigeten, Tongatapun. Az ENSZ Élelmezési Világprogramja (WFP) azon fáradozik, hogyan humanitárius szállítmányt és segítőket küldjön Tongára. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) főtitkára hétfőn a Twitteren jelezte: a WHO kész a tongai kormány támogatására és a segítségnyújtásra.