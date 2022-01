Katasztrófa

A XXI. század egyik legnagyobb vulkánkitörése lehetett a Csendes-óceán alatt

Szakértők szerint a XXI. század egyik legnagyobb vulkánkitörése zajlott a Csendes-óceán alatt szombaton. Az eseményekhez legközelebb eső Tongával megszakadt a kapcsolat, károkról és áldozatokról egyelőre nem érkezett hír. A kitörés miatt kialakult szökőár több ezer kilométerre is elért. Az óriási hullámok hajókat rongáltak meg, a part mentén élőket evakuálni kellett - írja az RTL.



Még 800 kilométerrel arrébb, a Fidzsi-szigeteken is olyan erős volt a hangrobbanás, mintha a közelben egy puska dördült volna el. A teljes sötétségben hatalmas fénnyel cikáztak a villámok. A füstfelhők eltakarták a napot, és hallani lehetett a víz alatti morajlást, amikor szombaton a csendes-óceáni Tonga szigetcsoport közelében kitört egy tenger alatti vulkán.



A tűzhányóból kiáramló füst- és hamufelhők 20 kilométeres magasságba törtek fel, a kitörést pedig szökőár követte. Helyi beszámolók szerint a víz és a hamueső elárasztotta a tűzhányótól 65 kilométerre lévő sziget partmenti területeit, akadozott az áramszolgáltatás és a telekommunikációs összeköttetés is megszakadt.



A hatóságok előre figyelmeztették a lakosságot, hogy hagyják el a partmenti területeket, ezért az emberek időben el tudtak menekülni a sziget belső részére. A szigetcsoport királyát is biztonságos helyre vitték. Károkról és áldozatokról egyelőre nem érkezett információ.



A részben vulkáni eredetű szigetekből álló, csendes-óceáni Tonga szigetcsoportnak többek között Japán, Ausztrália, Új-Zéland, Chile,



Peru és az Egyesült Államok a tengeri szomszédai, a szökőár ezekbe az országokba is elért. Japán egyik déli szigetén több tucat embert kellett evakuálni. Itt is és Új-Zélandon is hajókat rongáltak meg a hullámok, Chilében pedig szintén arra kérték a part mentén élőket, hogy hagyják el otthonaikat. Az Egyesült Államok nyugati partjainál is szökőárriadót rendeltek el.



Ausztrália és Új-Zéland bejelentette, hogy közösen segítenek majd a nehéz helyzetbe került szigetlakókon.