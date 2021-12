Ritka szuperkórokozót találtak, amely az egész világra veszélyt jelent

Oregon egészségügyi tisztviselői három Candida auris esetet jelentettek be, egy olyan ritka gombafertőzéssel, amely a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) szerint "komoly" aggodalomra ad okot a világ számára.



A tisztviselők kedden erősítették meg a három oregoni esetet, az elsőt az államban. Az eredeti esetet december 11-én fedezték fel, míg a következő kettőt a következő hetekben. A járvány kitörése az oregoni Salem Healthben történt.



Az első esetet egy olyan betegnél fedezték fel, aki a tisztviselők szerint "a közelmúltban nemzetközi egészségügyi expozíciónak volt kitéve".



A Candida aurist először 2009-ben azonosították, de az Egyesült Államokban csak 2013-ban jelent meg. A CDC azóta több mint 1100 pozitív klinikai esetet talált a fertőzésből, amely a honlapjuk szerint megerősített és valószínűsíthető eseteket is magában foglal. Texas, New York, Illinois, Kalifornia és Florida jelentette a legtöbb esetet, 135 és 285 között.

Candida auris is a fungus that spreads easily and can cause dangerous infections. New evidence is emerging that cases of C. auris resistant to all classes of antifungal drugs are spreading in health care settings. Read the report: https://t.co/olhWJZM4r5. #Cauris pic.twitter.com/1MgMSLsKyc