Betámadták az állatvédők a The Witcher 2. évadát

A PETA állatvédő szervezet a "kedves közönséghez" intézett felhívásában azt követelte, hogy a nézők hagyják ki a "The Witcher" legújabb évadát, mivel az a "modern és humánus, számítógépen generált képek" helyett élő állatokat használ.



Röviddel a Netflix "The Witcher" második évadának premierje után a People for the Ethical Treatment of Animals (Emberek az Állatok Etikus Kezeléséért) közleményt adott ki, amelyben arra figyelmezteti a közönséget, hogy a sorozattal "komoly probléma van, miután a producerek nyilvánvalóan szörnyű módon úgy döntöttek, hogy többek között egy élő makit és mókusmajmokat használnak ki ahelyett, hogy modern és humánus, számítógépen generált képeket használnának fel."



A szervezet azzal vádolta a műsorkészítőket, hogy kizsákmányolták az állatokat, és idő előtt elválasztották őket az anyjuktól. A PETA továbbá azt állította, hogy a forgatási folyamat megzavarta az állatok életviteli és szaporodási igényeit, és arra a következtetésre jutott, hogy a nézőknek teljesen ki kellene hagyniuk a műsort, és más, kizárólag emberi színészeket használó filmeket kellene támogatniuk.



A PETA ezt egy Twitter-bejegyzéssel erősítette meg, amelyben egy montázst mutattak be a sorozatban felhasznált összes állatról, és ismét arra kérték az embereket, hogy ne nézzék a sorozatot, amely "kizsákmányolja az állatokat".



A rajongók többsége azonban úgy tűnik, teljesen figyelmen kívül hagyta a PETA felhívását, mivel a "The Witcher" legújabb évada továbbra is a Netflix 10 legnézettebb sorozatának listáján van, szorosan követve ugyanennek a sorozatnak az első évadát.

The @witchernetflix has a monster problem ❌ DON'T BINGE IT ❌



From a lemur to an owl to a camel, #Netflix is apparently choosing to exploit the animals of the Continent while other productions are using CGI. Even in a fantasy world animals aren't actors: leave them off screen. pic.twitter.com/AcdGnJu2EK