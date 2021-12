Állatvédelem

Kihaltnak hitték ezt az állatfajt, de csak elrejtőzött az ember elől

Az állatvédőknek idén karácsonykor volt okuk az örömre, miután Nagy-Britannia egyik utolsó ismert nagy denevérfaját látták téli álmot aludni Sussexben. A majdnem kihalt faj megmentése érdekében most komolyan megkezdődött a párkeresés az utolsó egyed számára.



Az ország legmagányosabb állatának tartott, "Lonely Joe" becenévre hallgató nagy egérfülű denevért 2019-ben látták utoljára. A faj sorsa miatt egyre nagyobb volt az aggodalom, mivel úgy gondolják, hogy ő az utolsó túlélő az Egyesült Királyságban - úgy gondolták, ha eltűnik, kihaltnak kell nyilvánítaniuk. Az ország legmagányosabb állatát azonban karácsonykor ismét látták - számolt be róla a Daily Mail.



Lonely Joe-nak most társat keresnek. Az állatbarátokat arra kérték, hogy találjanak olyan nagy denevéreket, a 11 brit denevérfaj közül a legnagyobbat, amelyek szárnya repülés közben közel 50 centiméteresre is kinyúlhat.



A magányos hímet 2002-ben fedezték fel először. Úgy vélik, hogy abban az évben született, így mostanra már majdnem 20 éves. Fajához képest azonban valójában nem olyan idős, mivel a nagy egérfülű denevérek akár 35 évig is élhetnek. A The Guardian szerint 2007-ben egyszer alaposan megvizsgálták, és jó egészségnek találták, de a nemi szerveinek vizsgálata azt mutatta, hogy soha nem volt szexuálisan aktív.



Sok télen át ugyanabban a használaton kívüli, sötét alagútban aludt téli álmot Sussexben. Pontos helyét titokban tartják, hogy ne zavarják meg, mivel egy denevér megzavarása a hibernáció közepén életveszélyes lehet a faj számára.



Míg Lonely Joe minden télen közel öt hónapig mozdulatlanul lóg rejtekhelyén, azt, hogy az év többi részét hol tölti, nem tudni. A kutatók fontolóra vették, hogy felcímkézik, de másképp döntöttek, hogy ne zavarják meg. További problémát jelent, hogy csak éjszaka repül, mivel az ilyen jelzőket elsősorban a vándormadaraknál használják, és napenergiával működnek.