Az antarktiszi gleccser drámai változására figyelmeztetnek a kutatók

A gleccser elülső oldalának vízen úszó része akár már tíz éven belül szilánkokra törhet, mint egy autó szélvédője. 2021.12.15 07:58 MTI

Az Antarktisz egyik gigantikus gleccserének klímaváltozás miatti drámai változására figyelmeztetnek egy brit-amerikai kutatási program szakemberei.



A gleccser elülső oldalának vízen úszó része akár már tíz éven belül szilánkokra törhet, mint egy autó szélvédője - figyelmeztet a veszélyre Ted Scambos amerikai gleccserkutató, a Thwaites-gleccser nemzetközi együttműködés (ITGC) projektjének munkatársa.



Már bemutatott és még be nem mutatott tanulmányok eredményei is erre utalnak, a jelenséget a gleccser alá jutó meleg víz okozza.



A Thwaites-gleccser a kutatók tartós megfigyelése alatt áll: mérik a jégmező olvadásának sebességét. Az elmúlt 30 évben megduplázódott az elolvadt jégmennyiség a tudósok vizsgálatai szerint. Már évente 50 milliárd tonna jeget bocsát évente az óceánba.



A Thwaites-gleccser, amelyet Doomsday glacier, azaz végítélet napi gleccserként is emlegetnek, az Antarktisz nyugati részén, a Marie Byrd-földön terül el. A jégtakaró területe Nagy-Britannia méretű. Ha egy napon teljesen elolvadna, a tengerszint 65 centiméterrel emelkedne meg a BBC hírportálja szerint.



Ez a forgatókönyv azonban csak évszázadok múlva következhet be.



A szakemberek az amerikai geofizikai társaság héten zajló őszi ülésén fogják bemutatni részletesen kutatási eredményeiket.