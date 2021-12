Rendkívül erős földrengés Indonéziában - cunamiriadót fújtak - videó

Erős, 7,3-as erősségű földrengés rázta meg az indonéziai Flores szigetet partjainál, ami miatt a helyi hatóságok cunami-riasztást adtak ki a világ legnagyobb szigetországának egyes részeire.



Az Indonéziai Meteorológiai, Klimatológiai és Geofizikai Szolgálat (BMKG) előzetes cunamiriadót adott ki Flores és Lembata szigetekre, és a közösségeknek azt tanácsolták, hogy "maradjanak távol a strandoktól és a folyópartoktól" nem sokkal azután, hogy helyi idő szerint kedden 10:20 körül (03:20 GMT) a rengést jelentették.

A magnitude 7.5 earthquake has struck in the Flores Sea, Indonesia at a depth near 20 KM. A tsunami warning is in effect for parts eastern Indonesia. Waves up to 3.0 meters are possible. https://t.co/neUIC7gnDE