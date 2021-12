Koronavírus-járvány

Innen indulnak meg az új Covid-19 mutánsok - azonosították a bölcsőt

Az afrikai országok külföldi segítség nélkül nem tudják elég gyorsan növelni az oltási arányt, és a SARS-CoV-2 vírus "tökéletes inkubátoraivá" válhatnak - állítja egy új jelentés.



A "szélsőséges oltási diszkrimináció" miatt az Afrikában élő 1,3 milliárd ember lemarad az emberiség Covid-19 elleni védelmének globális versenyében. Míg a gazdagabb nemzetek védőoltásokat adnak a lakosságuknak, Afrikában a teljes oltási arány továbbra is kevesebb mint 7%. Ha nem növelik jelentősen a kontinensnek nyújtott oltási támogatást, akkor az új vírusmutációk tekintetében potenciális veszélyt jelent a világ többi részére.



A szigorú figyelmeztetés a londoni székhelyű Mo Ibrahim Alapítványtól származik, amely hétfőn új jelentést tett közzé, amelyben részletesen bemutatja, hogy az afrikai nemzetek milyen kihívásokkal néznek szembe a Covid-19 elleni válaszlépések során.



A kontinens "a változatok tökéletes inkubátorává válhat" - áll a jótékonysági szervezet közleményében. "Tudjuk, hogy ha a vírust nem győzik le mindenhol hatékonyan, akkor tovább fog terjedni és mutálódni".



A vakcinákhoz való méltányos és kiegyensúlyozott hozzáférés biztosítása nem csupán igazságossági, még kevésbé jótékonysági kérdés. Ez a globális biztonság és így a közös érdek kérdése.



Ibrahim, a szudáni távközlési milliárdos, aki az általa alapított, Afrikára összpontosító nonprofit szervezet elnöke, azon kesergett, hogy "továbbra is szélsőséges vakcina-alapú megkülönböztetésben élünk, és különösen Afrika marad le".



Az aggodalomra okot adó Omicron-változat közelmúltbeli felfedezését - amelyet először dél-afrikai genetikusok azonosítottak - példaként említette arra, hogy az alacsony afrikai oltási arányok milyen károkat okoznak a világnak. Hogy a mutáció valóban afrikai talajon alakult-e ki, azt a tudósok még nem tudták eldönteni.



Az új jelentés részletesen bemutatja a Covid-19 elleni afrikai küzdelem különböző aspektusait, a vakcina elérhetőségétől vagy hiányától kezdve a betegség pontos mértékének meghatározásában mutatkozó hiányosságokon át egészen az egészségügyi ellátás és a járványra való felkészültség szélesebb körű problémáihoz, amelyekkel számos afrikai ország továbbra is küzd.