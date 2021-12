Világvége

Mélytengeri hal vetődött partra - gigantikus földrengés készülődik?

Ez egy új figyelmeztetés a kaliforniai partok számára? Egy ritka csendes-óceáni korbácsoshalat - mélytengeri horgászhalak rendje - , amely általában több mint 600 méter mélyen él az óceánban, találtak a kaliforniai San Diego tengerpartján.



Egy ilyen monstre lény az óceán mélyéről, amely valójában a nagy földrengések jele.



Jay Beiler, aki ezeket a képeket készítette, a Torrey Pines State Beachen találkozott a hallal. "Először azt hittem, hogy ez egy medúza vagy ilyesmi, aztán odamentem, és egy kicsit alaposabban megnéztem, majd mások is köré gyűltek, és akkor láttam, hogy ez egy nagyon szokatlan hal. A rémálmok tárgya - a szája majdnem véresnek tűnt! Azt mondanám, hogy majdnem egy méter hosszú volt."



A Scripps Institution of Oceanography jelentése szerint a hal egy csendes-óceáni korbácsoshal volt, a Csendes-óceánban mindenütt megtalálható nagyobb horgászhalak egyike. A fajt azonban csak "néhányszor" látták Kaliforniában, mondta Ben Frable, a Scripps tengeri gerinces gyűjteményének vezetője.



A csendes-óceáni korbácsoshal-fajok a Kaliforniai Tudományos Akadémia szerint 600 és 1000 méter közötti mélységben élnek, ahová nem hatol be a napfény. A halak a fejükről egy húsos, biolumineszcens csalit használnak a zsákmány odavonzására.



A Tűzgyűrű partjainál partra mosódó titokzatos mélytengeri halak megjelenését régóta földrengések baljós előjelzőjének tekintik. A legenda szerint a szíjhalak, amelyeket japánul "a tengeri isten palotájának hírnökei"-nek neveznek, felemelkednek és partra szállnak egy földrengés előtt.



Kaliforniában már amúgy is régóta esedékes a "nagy földrengés".



Az amerikai államban ugyanis körülbelül 80 éve késik a "The Big One" (a nagy szuperföldrengés) bekövetkeztével, vagyis azzal a hatalmas földrengéssel, amely időszakosan megrázza Kaliforniát, mivel a tektonikus lemezek egymás mellett csúsznak el az 1300 kilométer hosszú Szent András-törésvonal mentén.



Az amerikai földtani intézet szerint 31, illetve 20 százalékos a valószínűsége annak, hogy Los Angelesben és a San Franciscó-i öböl térségében 7,5-ös erősségű, azaz majdnem Big One-státuszú földrengés következik be.

A legutóbbi Big One 1906-ban történt, egy 7,9-es erősségű rengés, amely 300 mérföldnyi törésvonalat mozgatott meg, lerombolta San Francisco nagy részét, és több mint 3000 ember halálát okozta az USA történetének leghalálosabb földrengésében.



Amikor a Big One bekövetkezik, 44-szer erősebb lesz, mint az 1994-es Northridge-i földrengés, amely 72 ember halálát okozta, 9000-et megsebesített, és 200 milliárd dolláros kárt okozott.

Továbbra is nehéz megjósolni, hogy mikor következnek be földrengések, mondta Kimberly Blisniuk, a San Jose Állami Egyetem geológusa a Los Angeles Timesnak márciusban.



"A Szent András-törésvonal az egyik legjobban tanulmányozott törés a világon, és még mindig nagyon sokat tehetünk" - mondta.

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a 2019-ben bekövetkezett két nagy dél-kaliforniai rengés, amelyeket 6,4 és 7,1-es erősségűeknek regisztráltak, némileg megnövelte a Nagy Rengés esélyét, bár a valószínűség továbbra is alacsony, körülbelül 1 százalék az esélye annak, hogy a Szent András-törésvonal mentén a következő egy évben nagy rengés következne be.



Dr. Lucy Jones szeizmológus szerint egyszerűen nem nagyon lehet tudni, hogy pontosan mikor jöhet a szuperrengés.



"Meglep, hogy még nem volt ilyen - átlagosan 150 év telik el a Szent András-törésvonal események között, a legdélebbi részen pedig 350" - írta májusban a Twitteren. "De könnyen lehet, hogy még 50 év kell - vagy még több. Úgy tűnik, hogy a nagy rengések közötti idő véletlen-szerű - ez azt jelenti, hogy az utolsó rengés óta eltelt idő nem számít".



A kérdés tehát nem az, hogy bekövetkezik-e, hanem az, hogy mikor…