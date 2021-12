Világvége

Veszélyes aszteroida keresztezi a Föld pályáját a jövő héten

Egy nagyméretű aszteroida, amelyet a NASA a "potenciálisan veszélyes" kategóriába sorolt, a jövő héten repül el a Föld mellett - figyelmeztet az űrügynökség.



A 4660 Nereus aszteroida várhatóan december 11-én lép be a Föld pályájára, és közelebb kerül bolygónkhoz, mint valaha.



Pánikra azonban nincs ok, mondta Borisz Suszov, az Orosz Tudományos Akadémia Csillagászati Intézetének vezetője.



"Az aszteroida mintegy 4,6 millió mérföldre fog elhaladni a Földtől, ami körülbelül 10-szerese a Hold és a Föld közötti távolságnak, így nincs olyan kockázat, amiről beszélni kellene" - mondta Shustov a RIA Novosztyinak.



Ami különlegessé teszi, az nem a szokásosnál nagyobb mérete (három futballpályányi méretű), hanem egyedülálló, 1,82 éves pályája a Nap körül. A Nereus emiatt nagyjából 10 évente megközelíti a Földet biztonságos távolságban.



A tudósok szerint az aszteroida rendszeres elhaladása miatt tökéletes jelölt egy jövőbeli robotmisszióra, sőt, akár bányászatra is - a feltételezések szerint ugyanis gazdag lehet nikkelben, vasban és kobaltban.



Annak ellenére, hogy jelenleg nem jelent veszélyt, a Nereust az űrügynökségek szoros figyelemmel kísérik, hogy ne térjen le pályájáról.



A bolygót egy nagy űrobjektummal való katasztrofális találkozástól védő munka részeként a NASA a múlt héten elindította a Double Asteroid Redirection Test (DART) nevű küldetést. A küldetés során két aszteroidát próbálnak majd egymásnak ütköztetni, hogy megváltoztassák pályájukat, a tényleges becsapódást pedig jövő szeptemberre tervezik.