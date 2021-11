Koronavírus-járvány

Eddig ezt tudni a minden idők legrosszabb Covid-változatáról

A tudósok riadót fújtak az új Omicron Covid-19 variáns miatt, amelyet először Botswanában azonosítottak, és amely "rendkívül nagy számú" mutációval rendelkezik, ami új fertőzési hullámokat indíthat el. Mennyire veszélyes ez a vírus?



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken az új koronavírus B.1.1.529-es változatát "Omicron"-nak nevezte el. Az új törzset a tudósok és az újságírók korábban "Nu" változatnak nevezték.



Az Omicron elérte Európát, Ázsiát és a Közel-Keletet, miután az elmúlt két hétben gyorsan elterjedt a dél-afrikai országokban. A tudósok túlórában dolgoznak, hogy kiderítsék, milyen hatással lesz ez a variáns a Covid-19 világjárvány alakulására, de néhány dolgot már tudunk.

Honnan származik?

A B.1.1.529 első eseteit Botswanában azonosították a november 11-én vett mintákból. Három nappal később Dél-Afrikában regisztrálták a variáns első esetét.

Hol terjedt el?

A törzs gyorsan elterjedt Afrika déli részén, és Tulio de Oliveira, a dél-afrikai járványügyi és innovációs központ igazgatója szerint a dél-afrikai Gauteng tartományban - a Highveld államban, ahol a nagyvárosok, Pretoria és Johannesburg található - már az esetek 90%-át ez a törzs okozta.

Merre tart?

A variánst azóta Izraelben és Hongkongban genomszekvenálással azonosították. Az izraeli egészségügyi hatóságok közölték, hogy pénteken regisztráltak egy B.1.1.529-es esetet egy Malawiból hazatérő utazónál; két másik esetet megfigyelés alatt tartanak. Hongkongban csütörtökön regisztrálták a törzs első esetét egy Dél-Afrikából érkezett utasnál. Ez az egyén egy másik személyt fertőzött meg egy karanténszállodában.



Belgium lett az első európai ország, amely pénteken azonosította a változatot. Egy Egyiptomból hétfőn hazatért utazóban találták meg.

Meg lehet állítani?

Remélhetőleg. Nagy-Britannia azonnal reagált a gyorsan terjedő vírusra, és megtiltotta a Dél-Afrikából, Namíbiából, Botswanából, Zimbabwéból, Lesothóból és Eswatiniből érkező járatokat. Az EU közölte, hogy követni fogja a példáját, Izrael pedig frissítette "vörös listáját", hogy megakadályozza, hogy további esetek érjék el a levantei országot.



Számos uniós ország, köztük Németország is, repülési tilalmat vagy szigorú korlátozásokat vezetett be a Dél-Afrikából érkező személyekkel szemben.



Minden érkezőnek 14 napig karanténban kell maradnia, még akkor is, ha teljes mértékben be vannak oltva a Covid-19 ellen - jelentette ki Jens Spahn német egészségügyi miniszter. A holland hatóságok éjféltől minden Dél-Afrikából érkező járatot betiltottak.

Mennyire veszélyes?

A tudósok világszerte megkongatták a vészharangokat korai előrejelzéseikkel. Dr. Tom Peacock, a londoni Imperial College virológusa egy genom-megosztó weboldalon közzétett bejegyzésében megjegyezte, hogy a variáns "hihetetlenül sok tüskés mutációval rendelkezik, [ami] arra utal, hogy ez valóban aggodalomra adhat okot".



"Nagyon, nagyon is figyelemmel kell kísérni a szörnyű tüskés profil miatt" - mondta az Imperial College tudósa egy sor tweetben. Egy követőjének válaszolva Peacock azt mondta, hogy ez a mutáció első pillantásra "rosszabbnak" tűnik, mint a többi, de megjegyezte, hogy lehet, hogy csak "egy furcsa klaszter (sűrűsödési pontok, helyi fertőzési láncolat - a szerk.), amely nem nagyon terjed".



Az Omicron 32 mutációja ismert a tüskefehérjében - a vírusnak abban a részében, amely a felszínen kiálló, tüskének látszó rész, és fontos szerepet játszik abban, hogy a kórokozó hogyan fertőzi meg a gazdatestet. A legtöbb vakcinát a vírus tüskefehérje profilja szerint tervezik, így a vírus ezen részének mutációi megnehezíthetik a szervezet számára a fertőzés legyőzését.



Csütörtökön a WHO Covid-19 technikai vezetője, Dr. Maria Van Kerkhove elismerte, hogy keveset tudnak a variánsról, mivel kevesebb mint 100 teljes genomszekvencia áll rendelkezésre a vizsgálathoz. A brit Egészségbiztonsági Ügynökség azonban máris "az eddig látott legrosszabb variánsnak" nevezte.



"Ez a variáns számos mutációt tartalmaz, amelyek közül néhány aggasztó" - áll a WHO pénteken kiadott közleményében. "Az előzetes bizonyítékok arra utalnak, hogy ezzel a variánssal megnő az újrafertőződés kockázata".

Hogyan jutottunk idáig?

A vírusok "gyakran és véletlenszerűen" mutálódnak - jegyezte meg Dr. Meera Chand, a brit Egészségbiztonsági Ügynökség Covid-19 incidens igazgatója. Chand a The Guardiannek elmondta, hogy nem szokatlan, hogy kis számban új mutációkat tartalmazó esetek fordulnak elő.

Mi következik ezután?

Bár a variánsról szóló hírek globális pánikot okozhattak, és a tőzsdék zuhanórepülésbe kezdtek, még mindig nem tudjuk, mennyire fertőzőképes ez a törzs, vagy hogy képes lesz-e kijátszani a vakcinával kiváltott immunitást. Van Kerkhove biztosítékot adott arra, hogy "minden olyan változatot, amely a terjedés jeleit mutatja, gyorsan kiértékelnek". Hozzátette azonban, hogy több hétbe is beletelhet, mire valódi képet kapunk az új törzs hatásáról.