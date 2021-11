Koronavírus-járvány

Megugrott a szupermutáns covid-törzzsel sújtott országok száma

A "szupermutáns" Covid-változat miatt világszerte tilalmat rendeltek el a Dél-Afrikába és további államokba irányuló, nem létfontosságú utazásokra: Dánia, Marokkó, a Fülöp-szigetek és Spanyolország lett a legutóbbi nemzet, amely korlátozásokat vezetett be.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken felszólított mindenkit, hogy függesszenek fel minden olyan légi utazást, amely olyan országokba érkezik, ahonnan az új variáns megbetegedését jelentették, amíg a tisztviselők jobban meg nem ismerik az általa jelentett kockázatot.

Az EU bejelentése azt követően történt, hogy Dánia és Spanyolország más európai országokhoz csatlakozva korlátozta a régióba történő utazást, míg nemzetközi szinten Marokkó és a Fülöp-szigetek hasonló lépéseket tett a kockázatosnak ítélt országok egy csoportjába történő utazás korlátozására.



Németország Dél-Afrikát "vírusváltozati területté" nyilvánította - írta Jens Spahn, az ország egészségügyi minisztere a Twitteren. Ez azt jelenti, hogy "a légitársaságok csak németeket szállíthatnak" az országból.



Minden érkezőnek 14 napig karanténban kell maradnia, még akkor is, ha teljes mértékben be van oltva a Covid-19 ellen, vagy meggyógyult - tette hozzá Spahn.



A holland hatóságok hasonló lépést tettek, és bejelentették, hogy éjféltől tilos a Dél-Afrikából Hollandiába tartó járatok közlekedése.



Olaszország és Csehország is gyorsan követte a többi európai országot a korlátozások bevezetésében.



Róma megtiltotta a belépést a Dél-Afrikából, Lesothóból, Botswanából, Zimbabwéból, Mozambikból, Namíbiából és Eswatiniből érkezőknek. Prága szintén közölte, hogy nem engedik be Csehországba azokat a külföldi állampolgárokat, akik nemrégiben Dél-Afrikában jártak.



Később a nap folyamán Franciaország közölte, hogy legalább 48 órára felfüggeszti a Dél-Afrikából érkező járatokat, Olivier Veran egészségügyi miniszter pedig bejelentette, hogy mindazokat, akik a közelmúltban érkeztek a térségből, tesztelni fogják és szoros megfigyelés alatt tartják.



Közben Jean Castex francia miniszterelnök elárulta, hogy az EU vezetői "a következő órákban" megbeszéléseket folytatnak arról, hogyan reagáljanak az új vírustörzsre, amelyet eddig még nem diagnosztizáltak a kontinensen.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az újonnan felfedezett változatban található mutációk nagy száma komoly aggodalomra ad okot azzal kapcsolatban, hogy milyen hatással lesz a diagnosztikára, a terápiára és a védőoltásokra.



Az Egyesült Királyság is korlátozta a Dél-Afrikába és a szomszédos országokba irányuló és onnan induló légi közlekedést, az ország Egészségbiztonsági Hivatala szerint "ez az eddigi legrosszabb variáns, amit eddig láttunk".



Az Európán kívüli országok is aggódtak az új variáns miatt: Malajzia, Japán, Szingapúr és Bahrein korlátozásokat vezetett be a dél-afrikai régióból érkező utazókkal szemben.



Izrael szintén tilalmat rendelt el a Dél-Afrikából érkezőkre, de aztán ezt a "vörös zónát" kiterjesztette szinte az egész kontinensre, csak néhány észak-afrikai országot hagyott ki.