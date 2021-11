Koronavírus-járvány

A Covid-19 eddigi legrosszabb változatának első eseteit jelentették Európában

A Covid-19 "Nu" változatának első esetét mutatták ki Belgiumban - a helyi média beszámolói szerint, amelyeket egy vezető orvos is megerősített, aki szerint az egészségügyi hatóságok két "gyanús" mintát kezeltek.



"Jelenleg két gyanús mintát elemzünk" - közölte a Twitteren Marc Van Ranst vezető virológus, akinek laboratóriuma szorosan együttműködik a belga közegészségügyi szervvel, a Sciensanóval.



A virológus a Reutersnek részletezte megjegyzését, kifejtve, hogy a mintákat "gyanúsnak" minősítették, mivel nem a Belgiumban domináns Delta-változatról van szó.



Helyi médiajelentések szerint az országban legalább egy esetben észlelték az új törzs - a B.1.1.529, vagy "Nu" változat - előfordulását. A vírust állítólag egy fiatal nőnél találták meg, aki nemrég Törökországon keresztül Egyiptomba utazott. A páciens a jelentések szerint nem volt beoltva és nem is fertőződött meg a Covid-19 vírussal korábban. Ha a belga eset megerősítést nyer, ez lesz az első Európában észlelt fertőzés.



Van Ranst a nap folyamán megerősítette a médiajelentéseket, amelyekből kiderült, hogy a beteg november 11-én tért vissza Egyiptomból, és 11 nappal később jelentkeztek nála az első tünetek. Korábban a virológus azt mondta, hogy az új variáns valószínűleg már megjelent Európában, de "nagyon korlátozott" mértékben.



Bár az új B.1.1.529-es törzsről még keveset tudni, a szakértők világszerte már riadót fújtak a lehetséges tulajdonságai és súlyos mutációi miatt. Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) például azt mondta, hogy a vírus "drámaian" különbözik az eredeti Covid-19-től, és mutációja "a legrosszabb, amit eddig láttunk".



Az ebben a hónapban először Botswanában azonosított törzs már széles körben elterjedt a dél-afrikai országokban, ami több országot arra késztetett, hogy repülési tilalmat rendeljen el az érintett térségben. A variáns azonban már Afrikából is kikerült, Izraelből és Hongkongból is jelentettek eseteket.