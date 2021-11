A Deltánál is rosszabb Covid-törzset találtak már 3 országban

A tudósok megkongatták a vészharangot, mivel a koronavírus talán legfejlettebb törzsét fedezték fel a világ különböző részein élő betegeknél. A vakcinákkal szembeni rezisztenciája tovább növeli az aggodalmakat.



A Covid-19 legújabb ismert változata jelentős változásokat mutat a tüskéiben, ami legyőzhetetlenné teheti a védőoltással szemben. Ez lehet az eddigi legfejlettebb koronavírustörzs, mivel a jelek szerint 32 mutációt mutattak ki benne. A jelenleg domináns, nagymértékben fertőző Delta-törzs, amely hozzájárult az idei megbetegedések számának globális megugrásához, legalább 11 tüske mutációval rendelkezik.



Az eredetileg három botswanai betegnél észlelt - és ezért botswanai változat néven ismert - vírust a november 11-i első fertőzések óta már három országban találták meg. Hat esetet észleltek Dél-Afrikában, és később még egyet regisztráltak Hongkongban a brit média szerint.



A hongkongi beteg nemrégiben utazott Dél-Afrikából Kínába - ami a tudósokat fokozott riadókészültségbe helyezte, mivel az új variáns a nemzetközi utazások révén bárhol elterjedhetett. A beteg állítólag kétszeresen is be van oltva.



A B.1.1.529 néven ismert mutáns törzsről, amely végül a "Nu" nevet kaphatja, Tom Peacock, a londoni Imperial College Fertőző Betegségek Tanszékének virológusa osztotta meg a hírt. A botswanai variáns tüskés profilját "borzalmasnak" minősítve azt tweetelte, hogy "antigén szempontjából rosszabb lehet, mint szinte bármi más, amiről szó van".

Just spotted: very small cluster of variant associated with Southern Africa with very long branch length and really awful Spike mutation profile including RBD - K417N, N440K, G446S, S477N, T478K, E484A, Q493K, G496S, Q498R, N501Y, Y505Hhttps://t.co/kgA9c1hKDa