Medve támadt egy 70 éves vadászra, a sebesült férfi lelőtte a vadat

Egy 70 éves férfi agyonlőtt egy barna medvét, amely rátámadt és megsebesítette, amikor Franciaország délnyugati részén vaddisznóra vadászott - közölte a hatóság.



A férfi két lövést adott le egy nőstény medvére, amelyik két bocsával kóborolt a vidéken. A lövések a jelentés szerint azonnal elpusztították a vadat.



A helyi lapok szerint a vadász súlyosan megsérült a lábán, egy toulouse-i kórházba vitték. A rendőrség vizsgálja a szombat délutáni baleset körülményeit - számolt be róla a BBC hírportálja.



A férfit, aki az Ariege megyei Seix település vadásztársaságának tagja, többször is megharapta a medve, a lábak ütőerei is megsérültek. Egy közeli ismerős szerint a vadász állapota súlyos.



A helyszínen csak méterekre volt a medve teteme attól a helytől, ahol a sebesült vadász feküdt - írta a rendőrség.



Franciaország elkezdte visszatelepíteni a barna medvéket a Pireneusokba, miután a populáció létszáma a 90-es években vészesen lecsökkent, a gazdák azonban tiltakoztak, mivel a vadak a haszonállataikat fenyegetik.



Az ariege-i önkormányzat egyik tisztviselője, Christine Tequi azt mondta, éppen az ilyen támadásoktól tartottak.



"Most láthatjuk, milyen bonyolult az együttélés" - mondta el az AFP-nek.