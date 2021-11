Világvége

Titokzatos robaj és dübörgés tartja félelemben az amerikaiakat

Az Illinois állambeli Lake megye északi részén több tucat lakos számolt be arról még péntek délután, hogy robbanáshoz hasonló hangos bummot és földrengéshez hasonló dübörgést hallottak, de a hatóságok egyelőre nem tudták megállapítani, hogy mi okozta.



Nem kérdés, hogy sok helyi lakos vagy hallott, vagy érzett valamit péntek délután. De hogy mi volt az, az továbbra is rejtély.



Délután fél négy körül a segélyhívó központok nagy robbanásnak tűnő hangról kaptak bejelentéseket. Néhányan a közösségi médiában azt írták, hogy megremegett az otthonuk.



A helyzet pillanatok alatt elmúlt, de számos település lakói körében nagy kíváncsiságot váltott ki. Felrobbant egy otthon vagy egy üzlet? Földrengés volt? Hangrobbanás? Senki sem biztos benne.

Néhány jelentés:

- Nagyon hangos "bumm" hang volt.

- Olyan volt, mintha egy bomba robbant volna. Ugyanakkor a székem megremegett. Azt vártam, hogy szirénákat hallok.

- Úgy hangzott, mintha egy nagy autó ajtaja csapódott volna be. Megkérdeztem két másik embert a házamban, hogy érezték-e vagy hallották-e, és azt mondták, hogy "igen".

- A nappaliban ülve úgy hangzott, mint a mennydörgés, de az egész házat megrázta, és a környéken lévő többi ember is érezte.

- Olyan érzés volt, mintha valami nagyon nehéz dolog esett volna a földre, mint egy erős puffanás, és a ház alattam rengett néhány másodpercig. Én a második szinten voltam. Nem tudom leírni. Többszörös rezgést tapasztaltam.

- Nagyon hasonlóan hangzott, és érzés volt, mint az a gyárrobbanás, ami néhány évvel ezelőtt történt ezen a környéken.

- Csak ültem ott, és hirtelen, szinte mintha egy robbanás vagy egy nagyon nagy lövés dördült volna el messziről. Akkoriban esett az eső, ezért azt hittem, hogy villám csapott a házba. Minden megremegett a házban, amikor ez történt.

A rendőrök is hallották és érezték a robbanást

Körülbelül ugyanebben az időben Michael Nudi, a Lake megyei seriff helyettese a járművén kívül volt, hogy jelentést tegyen a 41-es út és a Stearns School Road sarkán, Wadsworth közelében, amikor "egy nagy bummot" hallott. "Robbanásnak hittem" - mondta. "Több mérföldre északra a helyszíntől." Más rendőrök is hallották a zajt, és elkezdték ellenőrizni a területüket. De nem volt bizonyíték arra, hogy Lake megyében bármi is felrobbant volna. A dél-wisconsini hatóságok pedig hétfőn közölték, hogy péntek délután nem érkezett robbanás vagy ezzel kapcsolatos jelentés. "Nem tudtuk pontosan meghatározni, mi történt" - mondta Nudi hétfőn. "Szeretnék rájönni. Ez egyelőre csak egy nagy rejtély".



Nem sokkal később meg nem erősített jelentések kezdtek keringeni földrengésről. Don Blakeman, az amerikai földtani intézet földrengésinformációs központjának geofizikusa és elemzője szerint pénteken semmi sem történt Lake megye északi részén. "Nem látok semmi olyat, amit távolról is földrengésnek nevezhetnék abban az időben" - mondta. "Nem találtunk semmit. Ez nem jelenti azt, hogy nem hagyhattunk ki egy kisebb eseményt" - tette hozzá. Blakeman szerint a hangrobbanásokat gyakran összetévesztik a földrengésekkel. Akárcsak a bányarobbantásokat. Blakeman szerint kisebb földrengések "szinte bárhol" előfordulhatnak, de Észak-Illinois nem aktív szeizmikusan.



A Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal szerint a hangrobbanás olyan mennydörgésszerű zaj, amelyet a földön tartózkodó ember akkor hall, amikor egy repülőgép a hangsebességnél gyorsabban repül el fölötte. A bumm lökéshullámot hoz létre, mint ahogyan egy hajó hullámokat kelt a vízben. Hogy pénteken Lake megyében ez történt-e, egyelőre nem tudni.