Nagyon zöld: Biden hatalmas, 85 autós konvojjal ment a klímacsúcsra - videó

Ferenc pápával való pénteki találkozójára menet Biden egy hatalmas autókonvojjal utazott, amelyet a kamera is rögzített, és amely valószínűleg bővebb volt a szokásos kíséreténél, mivel Olaszországban a Covid-19 korlátozza az egy járműben utazók számát. Az elnök tipikus konvojához néhány tucat jármű tartozik, plusz a forgalmat elálló járművek.

Biden arriving at the Vatican. His motorcade is lonnnnnng. pic.twitter.com/fDzAH2ENsk

Biden egy körülbelül egy tucat emberből álló csoportot vezetett a találkozóra, és a konvoj tele volt biztonsági személyzettel, valamint a sajtóval, akik az elnököt követik és közvetlenül az elnökről tudósítanak. A jelentések szerint 85 jármű vett részt a felvonulásban.



A benzinzabáló járművek hosszú sora, amint Róma karcsú utcáin haladnak, sokakat zavarba ejtett, különösen azért, mert az elnök és a pápa oly gyakran beszélnek a klímaváltozásról. A találkozóra a tervezett glasgow-i klímacsúcs előtt került sor, ahol az elnök várhatóan több mint 500 milliárd dolláros új környezetvédelmi programokra szánt keretet fog meghirdetni, amely része a kongresszusi tárgyalásokon megrekedt 1,75 billió dolláros csomagjának.



Sok kritikus megjegyezte, hogy Biden útja valószínűleg hatalmas szénlábnyomot hagyott maga után, különösen akkor, ha a használt járművek nem éppen környezetbarátok, beleértve az elnököt szállító 244 lóerős járművet, amelyet csak The Beastnek (bestia, vadállat) neveznek. A járművek többsége terepjáró, furgon stb, jellemzően olyan járművek, amelyek alacsony fogyasztásúak.



"De ne feledjék, emberek" - tweetelte Darren Grimes szakértő a kibővített járműflottáról készült videóra reagálva - "ÖNÖKnek abba kell hagyniuk az ÖN autójuk vezetését. ÖNÖKnek abba kell hagyniuk a külföldi repülést. ÖNÖKnek abba kell hagyniuk a húsevést. ÖNÖKnek abba kell hagyniuk a gázkazán használatát. NEKED kell feláldoznod az életedet a bolygó megmentésének nevében".

Biden's contribution to fighting climate change.



- 85-car motorcade in Rome

- His own 244-horsepower car "the Beast"

- Each car generates 10x the normal amount CO2

- 10,000 mile return trip on Air Force One

- 2.2 million pounds of carbon total



They're taking the piss.#Cop26