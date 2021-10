Koronavírus-járvány

Nem várt fordulat: nem biofegyver és nem is génkezelt az új koronavírus

Az amerikai hírszerzés szerint a Covid-19 betegséget okozó vírus nem biofegyver és nem is génkezelt, de ha Kína nem működik együtt, átgondolhatja a dolgot. 2021.10.31 10:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Covid-19-et okozó vírust nem biofegyverként fejlesztették ki, és nem is genetikailag módosították - derül ki a hírszerzők értékeléséből, amely a jelek szerint burkolt fenyegetéseket tartalmaz.



Az Egyesült Államok engedett a Trump-kormányzat "hibáztassuk Kínát" magyarázatából az új koronavírus kitörésére, közzétéve egy "frissített értékelést a Covid-19 eredetéről", amely szerint a vírust "nem biológiai fegyverként fejlesztették ki", "valószínűleg nem genetikailag módosították", és valószínűleg Kína sem tudott róla a Covid-19 "első kitörése" előtt.



A SARS-CoV-2 "valószínűleg kezdetben egy kismértékű expozíció révén jelent meg és fertőzte meg az embereket, amely legkésőbb 2019 novemberében történt, és a COVID-19 első ismert esetcsoportja 2019 decemberében a kínai Wuhanban jelent meg" - áll a pénteken közzétett tanulmányban.



A hírszerző ügynökségek egyetértenek abban, hogy a vírust "nem biológiai fegyverként fejlesztették ki", és hogy "a kínai tisztviselőknek nem volt előzetes ismerete a vírusról a COVID-19 első kitörése előtt". Ezen túlmenően két hírszerző ügynökség kivételével mindegyik szervezet úgy véli - bár alacsony bizonyossággal -, hogy a vírust nem genetikailag módosították.

Az egyetértés ezen pontjai ellenére azonban a hírszerző ügynökségek egy része továbbra is vitatkozik a vírus eredetét és a nulladik beteg fertőzésének jellegét illetően. Négy ügynökség és az amerikai Nemzeti Hírszerzési Tanács "alacsony megbízhatósággal" úgy értékeli, hogy az első fertőzést "egy vele fertőzött állattal való természetes érintkezés" vagy egy "közeli elődvírus" okozta, amely "több mint 99 százalékban hasonlít a SARS-CoV-2-re". Egy másik ügynökség azt állítja, hogy az első fertőzés egy "laboratóriummal kapcsolatos incidensből származik, amely valószínűleg a Wuhan Virológiai Intézet által végzett kísérletekkel, állatok kezelésével vagy mintavétellel kapcsolatos".



További három ügynökség nem tud dönteni további információk nélkül, és felszólították Kínát, hogy szolgáltasson ilyeneket.



A dokumentumnak az a része, amely leírja, hogy "a legtöbb elemző" szerint a vírus nem géntechnológiával előállított, azt is sugallja, hogy ezek az elemzők potenciálisan meggondolhatják magukat. Mint írták: "nehéz lesz növelni a bizalmunkat egy ilyen vírus természetes keletkezésében, hacsak nem kapunk további bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a furin hasadási helye - a tüskefehérje azon pontja, amely fokozza a fertőzést - hogyan nyerte el jellegzetes alakját".



A dokumentum a létező koronavírusok és a SARS-CoV-2 vírushoz való hasonlóságuk elemzését is tartalmazza, a hat leghasonlóbbat denevérek hordozzák, és ezek közül négyet a kínai Yunnan tartományban találtak. Többször megállapították, hogy a járvány kitöréséért eredetileg vádolt halpiac nem a nulladik beteg fertőzési helye volt, és az a halpiac egyébként sem árult denevéreket. A jellegzetesség azonban arra utalni látszik, hogy a wuhani kínai laboratórium kiméra koronavírusokat hozott létre.



A kiméra vírusok létrehozása önmagában nem illegális, hacsak nem biofegyver előállítására irányul. Az amerikai hírszerzés azonban azt állította, hogy "egy közeli rokonvírus ismételt áthaladása állatokon vagy sejtkultúrán keresztül - amit mi laboratóriumi adaptációnak és nem géntechnológiának tekintünk - a nyilvánosan elérhető információk szerint a SARS-CoV-2 egyes jellemzőit eredményezheti".

Mégis, a kínai tisztviselők "valószínűleg nem tudtak előre arról, hogy a SARS-CoV-2 létezik, mielőtt a [Wuhan Institute of Virology] kutatói izolálták volna azt, miután a vírust a lakosság körében nyilvánosan felismerték" - állítja a tanulmány, ami azt sugallja, hogy Peking vagy megszegte a nemzetközi biofegyver-törvényeket, vagy túlságosan tanácstalan volt ahhoz, hogy felismerje, hogy egy tomboló világjárvány van a kezében.



Az első hipotézis, amelyet négy hírszerző ügynökség és az amerikai Nemzeti Hírszerzési Tanács is oszt, azt sugallja, hogy egy kínai kutató olyan állattal került kapcsolatba, amely 99%-ban hasonló vírussal fertőzött, mint a SARS-CoV-2, annak ellenére, hogy a laboratóriumban nem volt ilyen vírust hordozó állat, és nem volt bizonyíték arra, hogy a köztes faj képes lenne megfertőzni az emberi gazdatestet. Az elmélet azt a lehetőséget is magában foglalja, hogy a nulladik beteg fertőzése tünetmentes lehetett, ám a Covid-19 fertőzéssel kapcsolat egy tanulmány már megállapította, hogy 10 millió fertőzött beteg esetében a tünetmentes terjedés aránya megközelítőleg nulla.



A második hipotézis, amely egy "laboratóriummal összefüggő incidensre" utal, amit elejétől kezdve a járvány wuhani kitörésének kezdetének hittek, ellentmondva a későbbi felfedezéseknek, amelyek szerint a vírus különböző törzseit Európában és Dél-Amerikában már az első bejelentett wuhani észleléseket megelőzően megtalálták.



Végül az USA azzal zárta az eredményeket, ujjal mutogatva Kínára, hogy mindaddig "nem lesz képes pontosabb magyarázatot adni a Covid-19 eredetére" a hírszerző közösség, amíg Peking nem enged szabad hozzáférést a kívánt helyszínekhez és laboratóriumokhoz. Az Egyesült Államok szerint Peking elvetette az "összeesküvés-elméletet", amely a felelősséget az ő nyakába varrja, és ehelyett azt sugallta, hogy az amerikai kormány hozta létre vagy szándékosan terjesztette a vírust, hogy "elterelje magáról a figyelmet". Washington szerint Kína átláthatóságának hiánya az oka annak, hogy a világ nem tudja, hogyan jelent meg a Covid-19 a világ vírusszínpadán.