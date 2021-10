Időjárás

Szicília lakossága bezárkózott a hurrikánszerű újabb viharok érkezése miatt

Az éjszakai órákban várják a rendkívüli trópusi viharként osztályozott heves esőzést, valamint az akár óránkénti száz kilométeres széllökések visszatérését. 2021.10.28 15:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szicília lakosai bezárkóztak otthonaikba, és leálltak a hivatalok, iskolák, üzletek is a már három ember halálát okozó hurrikánszerű viharok miatt, amelyek a meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök éjszakától erősödhetnek fel ismét.



Az időjárási előrejelzések nyomán újabb riasztást adtak ki, amely elsősorban Szicília keleti partvidékeire érvényes.



Az éjszakai órákban várják a rendkívüli trópusi viharként osztályozott heves esőzést, valamint az akár óránkénti száz kilométeres széllökések visszatérését. Az Apolló nevű ciklon a Ión-tenger felől érkezik, a nyílt tengerről már nagy mennyiségű csapadékot, valamint több mint négy-öt méter magas hullámokat jelentettek.



Edoardo Ferrara meteorológus az Askanews hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy a trópusi vihar bármely pillanatban hurrikánná változhat, ahogyan az az utóbbi napokban is megtörtént. A jelenség a Medicane nevet kapta a Földközi-tenger és a hurrikán szavak összekapcsolásával.



Kiemelt készültséget rendeltek el Catania, Messina, Ragusa és Siracusa térségében.



A Catania városában élő magyarok arról számoltak be az MTI-nek, hogy kevés embert látni az utcán, aki teheti, otthon marad. Az üzletek zárva tartanak, a bejáratokat és a kirakatokat homokzsákokkal, deszkákkal torlaszolták el. A zárás előtti órákban a lakosság megrohamozta az élelmiszerüzleteket. Keddig zárva tartanak a hivatalok, az iskolák, valamint a vendéglátóhelyek is.



Zárva tart Catania történelmi halpiaca is, ahol a Medicane első hullámában, hétfőn és kedden, embermagasságú folyam hömpölygött: a dóm előtti tér tóvá változott, sarat és törmeléket hagyva maga után. Valamivel több mint két nap alatt a sziget éves csapadékmennyiségének egyharmada esett le: a Catania közeli Lentiniben egy óra alatt százötven milliméter, az Etnán majdnem négyszáz milliméter eső záporozott.



A rendkívüli időjárás következtében három ember veszítette életét, egy, a víz elsodorta nő holttestét csütörtökön találták meg.



Catania égboltját egyébként az Etna vulkán kitörése miatt is változatlanul sötét felhők fedik.