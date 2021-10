Katasztrófa

Erőteljes esőzés La Palma szigetén - amit nem temetett be a láva, az most az óceánban végzi - videók

A La Palmára vonatkozó esőelőrejelzések aggodalmakat váltott ki a vízzel szemben ellenálló láva felett kialakuló vízáradatok miatt. Tazacorte-ban, az egyik legsúlyosabban érintett településen az Aemet országos meteorológiai szolgálat szerint 95%-os eséllyel várható eső szombaton.







A Kanári-szigeteki Vulkánveszély-megelőzési Terv (Pevolca) szakemberei azt tanácsolták a lakosoknak, hogy tisztítsák meg a hamut a háztetőkről, hogy megakadályozzák, hogy az összekeveredjen az esővel, és olyan súlyos felhalmozódást hozzon létre, amely kárt tehet az építményekben.





A legaktívabb lávacsatornák (élénksárga és narancssárga) jól megkülönböztethetők a hidegebb és sötétebb lávafolyamoktól

Mit tudunk eddig?

- A vulkáni tevékenység szombaton a 34. napjába lépett, miután szeptember 19-én kezdődött.

- A szombatra előrejelzett eső további veszélyt jelent a lakosokra és az épületekre.

- Az elmúlt héten több mint 600 rengést regisztráltak La Palma szigetén, a legerősebb földrengést kedd este észlelték, 4,8-as erősséggel. 35 000 földrengést és rengést regisztráltak La Palmán az elmúlt hónapban.

- A lávafolyam most 886 hektárnyi területet borít be a Copernicus radarképek szerint, 2185 épület pusztult el.

- A Cumbre Vieja kitörése a "legjelentősebb 1585 óta".

- A kitörésnek nincs továbbra sincs vége.

- Újabb La Palma-i lakosok kényszerülnek evakuálásra.

- A delta mintegy 40 hektárnyi új területet foglalt el az Atlanti-óceánban

- Az északnyugati lávafolyamok mostanra összeolvadtak, és úgy tűnik, délnyugati irányt vesznek.

Egy második lávafolyam hamarosan az óceánba ömlik. Az első lávafolyam két héttel ezelőtt érte el az Atlanti-óceánt, és azóta több mint 40 hektárnyi új szárazföldet alakított ki La Palma partvidékén.



A Kanári-szigeteki Vulkanológiai Intézet (Involcan) csapata megosztott egy videót, amelyen közeli felvételek láthatók a vulkán egyik kitörési nyílásáról, megjegyezve, hogy ez az első alkalom, hogy vulkanológusok eljutottak a helyszínre.

Por primera vez un equipo de vulcanólogos accede a la fisura eruptiva para comprobar sus características / for the very first time a team of volcanologists reaches the eruptive fissure to check its main features pic.twitter.com/7pPZ7srbcT — INVOLCAN (@involcan) October 21, 2021

A tudósok a Cumbre Vieja vulkánból vesznek mintát a vörösen izzó lávából. Lenyűgöző!

WATCH: Scientists took samples of red-hot lava from the Cumbre Vieja volcano. The volcano on the Spanish island La Palma first erupted last month, forcing more than 6,000 people to leave their homes pic.twitter.com/LRq6XMjFwt — Reuters Asia (@ReutersAsia) October 22, 2021

Az elmúlt hetek szeizmikus tevékenységének nagy része Fuencaliente és Villa de Mazo térségében zajlott, La Palma déli részén. María José Blanco, a Pevolca tudományos szóvivője csütörtökön azt mondta, hogy kevesebb rengés történik, de megjegyezte, hogy ezek erőssége továbbra is magas.

A Copernicus EMS által gyűjtött legfrissebb adatok szerint a láva jelenleg 886,1 hektárt borít be, és 2185 épületet pusztított el, ami 229-nel több 48 óra alatt. A vulkáni hamu több mint 6800 hektárt (16803 hektár) borít.

A kitörés kezdete óta több mint 7500 embert evakuáltak.

The relentless advance of red-hot magma continues to creep into the Spanish village of La Laguna, where around 7,500 people have been evacuated since La Palma's Cumbre Vieja volcano first erupted over a month ago. pic.twitter.com/4mkKOjZVHp — The Weather Network (@weathernetwork) October 22, 2021