Katasztrófa

La Palma szigetén már mintegy 1500 épületet pusztított el a lávafolyam

Már mintegy 1500 épületet és 656 hektárnyi földterületet pusztított el a forró lávafolyam a spanyol Kanári-szigetekhez tartozó La Palma szigetén - derült ki az Európai Unió Kopernikusz elnevezésű Föld-megfigyelési programjának műholdas méréseiből szerdán.



A Cumbre Vieja vulkán három hete tört ki, aktivitása azóta is folyamatos, egymást követik a kisebb földrengések és állandó a morajlás. A minden elborító vulkáni hamu miatt védőszemüveg, szájmaszk és kesztyű viselését ajánlják a tűzhányó közelében élőknek.



"Sajnálatos módon a tudományos testület azt közölte, hogy a vulkán aktivitása nem szűnik" - mondta Pedro Sánchez spanyol kormányfő, aki negyedszer látogatott el a szigetre a vulkán kitörés kezdete óta.



A miniszterelnök sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a legfontosabb az emberi élet védelme és szerencsére a katasztrófának nem volt halálos áldozata. A tennivalók közül most az első, hogy megoldják azoknak a lakhatását, akik mindenüket elveszítették.



Meg kell várni a vulkánkitörésé végét, hogy a károkat és helyreállításhoz szükséges összegeket meg lehessen határozni - mondta hozzátéve, hogy a központi kormány eddig 224 millió euró (80,6 milliárd forint) értékben döntött rendkívüli támogatásról a sziget javára.



A vulkán három kürtőjéből hömpölygő láva időről-időre új irány vesz, emiatt kedd este mintegy 800 embert telepítettek ki Los Llanos de Aridane település La Laguna negyedéből.



Szerdán hatósági felügyelet mellett hazamehettek, hogy további értékeket, személyes tárgyakat vehessenek magukhoz. A környéken azok közül is sokan elkezdtek csomagolni, akiket nem szólítottak fel távozásra, mert nem az újonnan kijelölt utcákban van a háza.



A sziget 14 települése közül négyet érint a természeti katasztrófa, a kitörés kezdetén mintegy hatezer embert kellett evakuálni elővigyázatosságból.



A Leales.org állatvédő szervezet drónokkal pásztázza a lávával elöntött területeket bajba jutott állatok után kutatva. Több kutyára bukkantak így, és amíg kimentésük lehetségessé válik drónokkal szállítanak vizet és élelmet az állatoknak.