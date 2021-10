Tűzhányó

Egyre agresszívabb a Cumbre Vieja vulkán - videó

A Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek legnyugatibb szigetén harmadik hete aktív a Cumbre Vieja vulkán.



A természeti katasztrófa a sziget 14 települése közül négyet érint, a megsemmisült épületek száma meghaladja a 800-at. A hatóságok jelentése szerint a péntek éjszakai kitörés legalább négy épületet emésztett el.



Hatezer embert telepítettek ki lakóhelyükről.



Három különböző kürtőből tör fel a forró magma, és folyamatosak a működését kísérő kisebb-nagyobb földrengések is. A lávafolyam 430 hektárt borított be, két helyen már elérte az Atlanti-óceánt, és két új földnyelvet hozott létre.



Közben újra lezárták a La Palma-i repülőteret a kifutópályára lerakódott nagy mennyiségű hamu és korom miatt. A rendszeres kompjáratok azonban továbbra is üzemelnek, azokkal megközelíthető La Palma.