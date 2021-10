Földmozgás

Földrengés Tokióban: megremegtek az épületek, megszólaltak a vészjelző szirénák - videó

Erős földrengés rázta meg helyi idő szerint csütörtökön este Tokiót és a japán főváros térségét - közölte a NHK japán hírtelevízió.



A 6,1-es erősségű földmozgás fészke a japán meteorológiai intézet szerint Csiba és Tokió prefektúrák határán volt mintegy 80 kilométeres mélységben. Tokióban megremegtek az épületek, az utcákon megszólaltak a vészjelző szirénák. Több gyorsvasútvonalon is ideiglenesen leállították a forgalmat.



Az NHK szerint nem rendeltek el szökőárriadót. Egyelőre nincsenek értesülések sérültekről, illetve károkról sem. A lakosokat figyelmeztették az esetleges utórengések veszélyére.



A NHK közölte azt is, hogy a japán fővárostól keletre található Ibaraki tartományban lévő leállított Tokai-2 atomerőműből nem jelentettek üzemzavart a földmozgás következtében.



Nem sokkal a földrengést követően a japán fővárosban visszatért az élet a rendes kerékvágásba.



Japán több tektonikus lemez találkozásán fekszik, ami miatt különösen gyakoriak a földrengések, a szigetország területén emellett száz aktív vulkán is található.



Az idén emlékeztek meg egyébként Japánban a Fukusimát sújtó 9-es erősségű földrengés tizedik évfordulójáról. A 2011-es rengést követő szökőárban csaknem 20 ezer ember vesztette életét, és a természeti csapás a világ egyik legsúlyosabb nukleáris katasztrófáját idézte elő az ott található Fukusima Daicsi atomerőműben.