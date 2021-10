Világvége

Extrém téli fagy csap le Oroszországra, energiahiány sújtja Európát

Szibériát szélsőséges téli tartós fagy fenyegeti, jósolják orosz szakértők, miközben Európának energiahiánnyal kell szembenéznie a hűvösebb időjárás miatt.



Oroszország egyik vezető meteorológusa arra figyelmeztetett, hogy az előrejelzések szerint az északi féltekét még ezen a télen szélsőséges időjárás fogja sújtani, ami aggodalmakat kelt, hogy ez súlyosbíthatja az Európa egyes részein egyre mélyülő energiaválságot.



Az előrejelzések szerint január elején kemény időjárási körülmények sújtják Oroszországot, a szibériai havazás pedig a becslések szerint az átlagosnál kétszer erősebb lesz. Hétfőn a Phobos meteorológiai központ is arról számolt be, hogy "a normálisnál majdnem negyedével nagyobb hócsuszamlások" söpörhetnek végig Moszkván.



Az elmúlt hetekben Nyugat-Európa nagy részén gyorsan növekvő energiaválság alakult ki, a kontinens egyes részein 250%-kal nőtt a fűtésre és üzemanyag-ellátásra szánt gáz ára. Az Egyesült Királyságban a benzinkutak gyorsabban fogynak ki, mint ahogyan új szállítmányokat tudnak biztosítani, ami súlyos késésekhez és harcokhoz vezetett a töltőállomásokon.



Vannak azonban arra utaló jelek, hogy a nehéz tél miatt a kontinens még mélyebbre csúszhat egy még súlyosabb energetikai katasztrófába. Simon Thorne, az S&P Global Platts globális igazgatója, aki az energiatermelő üzemanyagokért felelős, azt mondta, hogy "a megmentő valószínűleg egy enyhébb tél lesz. Az már sokat számítana. De egy nagyon hideg tél sokak számára katasztrofába torkollhat - még a csekély hideg is nagyon nehéz lenne".



Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin az év elején azt mondta, hogy az egyre szélsőségesebb időjárási események sorozata, köztük a pusztító erdőtüzek és árvizek "legalábbis nagymértékben a globális klímaváltozásnak köszönhetőek nemzetünkben". Putyin azt is elmondta az amerikai klímaküldöttnek, hogy Oroszországnak és az Egyesült Államoknak "közös érdekei" vannak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, a globális felmelegedés elleni összefogás jegyében, és a két fél megállapodott abban, hogy együtt fognak dolgozni a helyzet javítása érdekében.