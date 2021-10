Tűzhányó

Dől a láva az óceánba La Palmán - videó

A veszélyes vulkanikus gázok miatt kijárási tilalmat rendeltek el La Palma szigetén.

Újabb településeken rendeltek el kijárási tilalmat a Kanári-szigetekhez tartozó La Palma szigetén, mert a vulkánkitörés miatt romlott a levegő minősége, az emberi egészségre veszélyes gázok kerültek a légkörbe – idézte a helyi katasztrófavédelem közleményét az MTI.



Az újabb kijárási tilalom az időjárási körülmények következménye – közölte a sziget katasztrófavédelmi hatósága. A meteorológiai viszonyok ugyanis olyanok, hogy a gázok a légkör alsóbb rétegeiben gyűlnek össze, ahelyett, hogy szétoszlanának.



A sziget érintett térségeiben élőket felszólították, hogy zárják be az ajtókat és ablakokat, és kapcsolják le a légkondicionáló készülékeket, hogy ne juthasson be kívülről levegő.

A spanyol geológiai és bányászati intézet (IGME) pénteken számolt be arról, hogy újabb kráter nyílt meg a Cumbre Vieja vulkánon, amelyből láva tör fel és tart a tenger felé.



Miguel Angel Morcuende vulkanológus a tűzhányó „intenzív tevékenységéről” beszélt mindezzel összefüggésben. Eddig hozzávetőleg hatezer embert evakuáltak a szeptember 19-én kitört vulkán körüli veszélyeztetett térségekből, ahol több mint nyolcszáz épület semmisült meg.



Ugyanakkor a sziget 83 ezer lakosának mindössze töredékét, kevesebb mint nyolc százalékát érinti közvetlenül a vulkánkitörés – tette hozzá Morcuende. A mostanihoz hasonló kijárási tilalmakat korábban San Borondon, Marina Alta, Marina Baja és La Condesa településeken rendeltek el, mivel megemelkedett a levegő kén-dioxid szintje.