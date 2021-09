Világvége

Kén-dioxiddal árasztja el a Cumbre Vieja Európa légkörét - már hazánk fölé is elért - videó

Szeptember 19-én délután tört ki a La Palma szigetén található kanári-szigeteki Cumbre Vieja vulkán. Utoljára 50 éve mutatott aktivitást, majd a mostani kitörése előtt pár nappal földrengések sorozatával jelezte előre a katasztrófát. Közel 100 hektárt borított be azóta a láva, mintegy 200 ház vált a vulkán áldozatává, és hatezernél is több embert kellett evakuálni a térségből - írta az Időkép.



A vulkán naponta 6140 és 11500 tonna kén-dioxidot bocsát ki a Kanári-szigetek Vulkanológiai Intézete (INVOLCAN) szerint. A napokban kialakult erőteljes délnyugati áramlásnak köszönhetően a vulkánból származó kén-dioxid Európa légtere felé áramlik, az ECMWF modell előrejelzése alapján ma már hazánk fölött is bőven lesz belőle a légkör magasabb rétegeiben.

Nem kell azonban megijedni, az előrejelzés kb. 5000 méter magasságig adja meg a kén-dioxid koncentráció várható értékét. Vagyis a talaj közelében nem fogunk a La Palma szigetén kitört vulkán kén-dioxid kibocsátása miatt fuldokolni. Viszont színes lehet az égbolt naplemente és napkelte idején.



A vulkán azóta sem szunnyad, a láva több napja ömlik ki a kráterből. A helyi RTVC tv-csatorna (TelevisionCanaria) élő felvételt készít az eseményekről: