Katasztrófa

Nagy erejű földrengés pusztított Ausztráliában, több tucat épület összeomlott - videók

Ausztrália délkeleti részén lévő Melbourne térségét 6-os erősségű földrengés rázta meg szerdán. Többtucatnyi épület megrongálódott, sokan ijedtükben kirohantak az utcára, és a rengést érezni lehetett a Victoriával szomszédos államokban is.



A rengés középpontja a Melbourne-től mintegy kétszáz kilométerre, északkeletre fekvő Mansfield város mellett, tíz kilométeres mélységben volt. Négy érezhető utórengés történt, a legerősebbet 4,1-esnek mérték.



A victoriai hatóságok összesítése szerint 46 épület - többségük Mansfieldben és a környékén - részben összeomlott, Melbourne mintegy 35 ezer lakója maradt áram nélkül. Szakemberek szerint a károk nagysága elérheti a többmilliárd dollárt is.



A közösségi médiára felkerültek videofelvételek arról például, hogy Melbourne főbb útjait törmelék torlaszolja el. Többen a város északi részéből elmondták, hogy a lakásukban nincs áram, mások arról számoltak be, hogy a tűzoltók és a rendőrség felszólítására el kellett hagyniuk az otthonukat az omlásveszély miatt.



Melbourne-ben egyébként nyolc hete kijárási korlátozások vannak a koronavírus-járvány miatt, ez ellen harmadik napja tüntetnek a városban. A rendőrök több tüntetőt őrizetbe vettek. A keddi tiltakozás erőszakba torkollott, a rendőrség paprika- és gumilövedékkel oszlatta fel.



A rengést még a Mansfieldtől 800 kilométerrel nyugatra lévő Adelaide városban - Dél-Ausztrália államban -, valamint a 900 kilométerre lévő új-dél-walesi Sydneyben is lehetett érezni, de ezekről a helyekről nem érkezett jelentés kárról vagy sérülésről. Szökőárriadót sehol nem kellett elrendelni.



A 25 milliós Ausztrália lakosságának több mint fele az Adelaide-től Sydneyig húzódó délkeleti országrészben él.



Scott Morrison ausztrál miniszterelnök azt mondta: a hatóságok tudomása szerint súlyos sérülés nem történt.



Ausztrália keleti fele az indo-ausztrál tektonikus lemez közepén terül el, ezért ott ritkák a földrengések - közölte a Geoscience Australia. A mostani rengés erősebb volt, mint az 1989-es newcastle-i (az 5,6-os volt), amelyben 13-an életület vesztették. Volt egy 6,6-os rengés is, 2019-ben, az északkeleti Broome várostól 210 kilométerre a tengerben.