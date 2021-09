Klímaváltozás

Már nagyobb az ózonlyuk, mint az Antarktisz

Az adatok arra utalnak, hogy az idei ózonlyuk a szokásosnál jóval nagyobb és talán mélyebb is lesz. 2021.09.16 20:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szokatlanul nagy idén a déli félteke fölötti ózonlyuk, és máris nagyobb, mint maga az Antarktisz teljes területe - közölte csütörtökön az Európai Unió Copernicus Légkörmegfigyelő Szolgálata (C3S).



A Földet az ártalmas napsugaraktól védelmező ózonrétegben minden évben jelentkező lyuk átlagos indulást követően a szokásosnál nagyobbra nőtt az elmúlt héten. Az adatok arra utalnak, hogy az idei ózonlyuk a szokásosnál jóval nagyobb és talán mélyebb is lesz - mondta Vincent-Henri Peuch, a szolgálat vezetője.



A lyuk jelenleg hasonló a tavalyihoz, amely szintén szokásosan indult, és aztán az egyik legmélyebb és leghosszabb ideig tartó ózonhiány lett a feljegyzések 1979-es kezdete óta. Az idei lyuk is már a legnagyobb 25 százalék közé tartozik - közölte a kutató, aki szerint mindazonáltal nincs ok az aggodalomra.



A légkörben lévő ózon elnyeli a Napból érkező ibolyántúli sugarakat. Ózon hiányában erős, az élő sejteket károsító napsugárzás éri a Földet. Az ózonlyuk szeptember közepe és október közepe között éri el maximális kiterjedését a Déli-sarkvidék fölött, és decemberre rendszerint összezárul.



Az egyebek közt a hűtőszekrényekben és szórófejes dobozokban használt ózonpusztító vegyszerek 1987-es betiltása óta lassan regenerálódik az ózonréteg az Antarktisz fölött, de szakértők szerint a 2060-70-es évekig is eltarthat, míg teljesen lebomlanak a légkörben felhalmozódott ózonkárosító anyagok.