Földmozgás

Erőteljes földrengés pusztított Kínában - képek

Földrengés pusztított a délnyugat-kínai Szecsuan tartományban fekvő Luhszien megyében csütörtök hajnalban, a katasztrófának halálos áldozatai is voltak.



A 6-os erősségű földrengés következtében legalább három ember veszítette életét, és mintegy hatvanan sérültek meg, közülük hárman súlyosan. A China Daily című kínai lap arról számolt be, hogy a megyéből közel hétezer embert evakuáltak.



A South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap a helyi hatóságok közlésére hivatkozva azt írta, hogy a földrengés sújtotta területen több mint kétszáz épületben keletkezett kár.



A helyszínre több mint négyezer emberből álló mentőcsapatot vezényeltek, a mentési munkák jelenleg is folynak.



A földrengés helyszínének környékén legalább 11 vasútvonal közlekedését függesztették fel arra az időre, amíg átvizsgálják, hogy keletkezett-e kár a sínekben.



Kína nyugati részén rendszeresen fordulnak elő földrengések. 2008-ban egy 7,9-es erősségű földrengés következtében közel 90 ezer ember veszítette életét Szecsuanban.

#Breaking🇨🇳: At least three people dead, dozens hurt & more than 10,000 people evacuated after an earthquake of 6.0 magnitude occurred in Sichuan, China. pic.twitter.com/2NG7oZwTle — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) September 16, 2021

2 have died and 53 were injured after a 6.0-magnitutde #earthquake hit #Luxian County in southwest #China's #Sichuan Province at 4:33am this morning. pic.twitter.com/9STgBJnYae — Kwitter (@Kwitter12085169) September 16, 2021