Katasztrófa

Sikerült megfékezni a Spanyolország délkeleti részén tomboló erdőtüzeket

Sikerült megfékezni a Spanyolország délkeleti, turisták körében kedvelt Costa del Sol nevű régiójában tomboló erdőtüzeket - közölte kedden Elías Bendodo, Andalúzia tartomány belügyminisztere újságíróknak nyilatkozva.



Múlt szerda óta a lángok mintegy 9700 hektárt perzseltek fel Estepona üdülővárosának térségében. Bendodo hangsúlyozta, hogy ez 13 ezer focipálya méretének felel meg.



Beszámolt arról is, hogy nyolc településről összesen 2700 embert kellett evakuálni, de mostanra már visszatérhetnek otthonukba. Hozzátette, hogy a hatóságok szinte biztosak abban, hogy gyújtogatások okozták a tűzvészt.



A tartományi miniszter szerint kétség sem fér ahhoz, hogy kézre fogják keríteni az elkövetőket, akiket "hosszú időre rácsok mögé kell zárni".Juanma Moreno, az autonóm andalúz kormány elnöke szigorúbb törvényeket követelt a gyújtogatókkal szemben, mondván, hogy egyre több erdőtüzet okoznak szándékosan.



A mentőszolgálatok mintegy ezer tagja vett részt az oltási munkálatokban, amelyekbe a hadsereg alakulatait is bevonták. Tevékenységüket több mint ötven tűzoltó repülőgép és helikopter is segítette.



A hatóságok szerint a Málaga tartományba hétfőn este és kedden érkezett csapadék is jelentősen hozzájárult a lángok megfékezéséhez. Mindazonáltal figyelmeztetést adtak ki, hogy helyenként még lángol az erdőség. Hozzátették, hogy ezért kétszáz tűzoltó és nyolc repülőgép továbbra is bevetésen lesz.



A lángokban egy 44 éves tűzoltó életét vesztette. Augusztus végéig a spanyolországi bozóttüzek 74 260 hektárt perzseltek fel, ami az utóbbi évekhez képest átlagon felüli, de még így is elmarad a 2012-es pusztítástól, amikor 190 ezer hektár égett le.