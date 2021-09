Időjárás

Beindult Larry az Atlanti-óceán fölött

A hétvége folyamán már beszámoltunk róla, hogy újabb erős hurrikán alakult ki az Atlanti-óceánon.



A Larry névre keresztelt hurrikán jelenleg 3-as erősségű a Saffir-Simpson-féle hurrikánskálán. Az Atlanti-óceán felett tomboló vihar csütörtökön elérheti a Bermuda-szigeteket, ahol kiadós esőzéssel, és akár 120 km/h feletti széllökésekkel vonulhat át. Ezt követően Új-Fundland partjait érheti el péntekről szombatra virradó éjjel, ahol szintén viharos széllökéseket, valamint heves esőzéseket okozhat, emellett pedig vihardagály is ostromolhatja a partmenti területeket. Ugyanakkor a jelenlegi számítások szerint az Ida hurrikánnal ellentétben Larry nem fog behatolni az észak-amerikai kontinens szárazföldi területeinek a belsejébe.



Jelenleg a nyílt óceán felett tartózkodó Larryről látványos műholdfelvételek is készültek, melyeken jól kivehető a hurrikán klasszikus szerkezete, valamint a hurrikán szeme is: