Koronavírus-járvány

Terjed a mű nevű koronavírus-variáns, attól félnek, hogy ellenáll az antitesteknek

A perui egészségügyi intézet szombaton közölte, hogy 86 esetet regisztrált a koronavírus mű nevű variánsából az ország 14 régiójában, miközben továbbra is a gamma variáns vezeti a fertőzöttségi listát.



Lely Solari, az egészségügyi intézet járványügyi szakértője elmondta, hogy a mű nevű variáns egyelőre nem terjed gyorsan, és Peruban továbbra is a koronavírus gamma, lambda és delta variánsa a leggyakoribb.



A szakértő felhívta a figyelmet, hogy a mű variáns 39 országban van jelen, és különös figyelmet szentelnek neki, mert jelentős szerepe volt abban, hogy Kolumbiában berobbant a járvány második hulláma.



A mű variáns először Moquegua régióban jelent meg május 12-én. Solari megjegyezte, hogy egyelőre nincsenek olyan tanulmányok, amelyek igazolnák, hogy a koronavírusnak ez a változata könnyebben terjedne vagy súlyosabb megbetegedéshez vezetne.



Egyelőre egyetlen ember vesztette életét Peruban a mű nevű variáns miatt. Az illető nem volt beoltva koronavírus ellen.



Anthony Fauci, az amerikaiak járványügyi szakértője a minap arról is beszélt, hogy a „mű” variáns „olyan mutációk konstellációja, amely alapján gyanítható, hogy egyes antitesteknek ellenáll”.