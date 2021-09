Világvége

Sokkoló felvételeken a New Yorkot elárasztó apokaliptikus vízözön

Az Ida hurrikánt követő trópusi vihar nagy károkat okozott az USA észak-nyugati partvidékén. Miután lecsapott az amerikai kontinensre és a szárazföldről nem tudta magát tovább energiával táplálni, hiába szelídült le enyhébb fokozatú forgószéllé, tovább pusztított útja során. Szerda estétől kezdte elárasztani New York városát, és napokig úgy tűnt, hogy nem is hagyja abba.

I've never seen one of these in NYC before. https://t.co/c0xcKnrxEH — Tim (@timinbklyn) September 2, 2021

New Yorkban csütörtökön kora reggel szükségállapotot hirdettek, mivel az északkeleti régiót az Ida maradványaiból származó özönvízszerű esőzések sújtották, súlyos áradásokat okozva, és számos vízből való mentésről érkeztek jelentések.

This looks more like a subway car wash than a subway station. This flooding has to be doing an incredible amount of damage to the NYC subway system. pic.twitter.com/bgtMbjiHvM — Mike Saccone (@mikesacconetv) September 2, 2021

Leállították a tömegközlekedést, gyakorlatilag lehetetlen volt kimenni az utcára is.

Waterfall down the stairs at 145th Street station, 1 Train, in #Manhattan, #NYC. Flash #flood warnings are in effect until 11:30 pm. pic.twitter.com/pIvwWpQF1t — NTD News (@news_ntd) September 2, 2021

Az árvíz miatt szinte az összes városi metróvonalat leállították.

Flooding in 28th St Station NYC!!! And everyone is taking videos!!!!#OnlyInNYC pic.twitter.com/eV2QlALEno — Aleksander Milch (@AleksanderMilch) September 2, 2021

"Történelmi időjárási eseményt élünk át ma este, rekordmennyiségű esővel az egész városban, brutális áradásokkal és veszélyes körülményekkel az utakon" - mondta Bill de Blasio, New York polgármestere.

Ha nem jelenik meg a videó, kattintson a szöveg mellett a jobb oldalt a View gombra!

"Soha nem láttam még ennyi csapadékot ilyen gyorsan. Teljesen elképesztő... Egy óra alatt három, négy centiről beszélünk. Hihetetlen mennyiségű eső halmozódott fel."

Queens Boulevard in Maspeth/Corona is a literal river at the moment. Bus fully flooded driving through, multiple cars stuck in the water. Absolutely insane. pic.twitter.com/LuSL9uWCEl - Joe English (@JoeEEnglish) September 2, 2021

Kathy Hochul, New York kormányzója szerint az eső "sokkal több volt, mint amire bárki számított", és a régiót "nagyon súlyos helyzetbe hozta".

🇺🇸⚠️ - VIDEO: Heavy flooding in Boro Park, Brooklyn. pic.twitter.com/40SpypH5GA — Belaaz News (@TheBelaaz) September 2, 2021

Flooding baggage area at newark airport pic.twitter.com/LxjDJHpXAH — Bill Ritter (@billritter7) September 2, 2021