Itt a világ első vízen úszó tehenészete, ami segít az éghajlatváltozás elleni harcban

Az éghajlatváltozás elleni harc megsegítésére és az "állattenyésztés jövőjének" demonstrálására hozták létre a világ első vízen lebegő gazdaságát, egy tehenészetet Hollandiában. 2021.09.04 08:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A rotterdami kikötőben magasodó háromemeletes üveg- és acélszerkezet felső szintje a jószágok birodalma, középen készítenek sajtot, joghurtot és vajat az állatok tejéből, a legalsó szinten pedig a sajtérlelés zajlik.



"A bolygóra óriási nyomás nehezedik" - mondta a 60 éves Minke van Wingerden, aki a férjével, Peterrel együtt vezeti az úszó gazdaságot.



Peter és Minke azzal a céllal nyitották meg 2019-ben a tehenészetet, hogy "behozzák a vidéket a városba", növeljék a fogyasztói tudatosságot és mezőgazdasági területet alakítsanak ki.



Európát tekintve Hollandiában az egyik legmagasabb az éghajlatváltozásért felelős gázok egy főre jutó kibocsátása és óriási problémát jelent a mezőgazdasági emisszió, különösen a tejtermékek szektorában, méghozzá a tehenek metánkibocsátása miatt.



Mindez a kibocsátás hozzájárul a tengervízszint emelkedéséhez - miközben Hollandia területének egyharmada már most a tengerszint alatt van -, tovább csökkentve a szárazföldi területeket a világ egyik legsűrűbben lakott országában.



"A vízen vagyunk, így a gazdaság együtt mozog az árapállyal és akár két méter magasra is felemelkedik. Áradás esetén is tudjuk folytatni a termelést" - jegyezte meg Minke van Wingerden.



A fenntarthatóság jegyében a gazdaság teheneit speciális keverékkel etetik: a mixet alkotó szőlő egy élelmiszerbankból, a gabona egy helyi sörfőzdéből, a fű a helyi golfpályákról és a fociklubból származik, ezzel megspórolva az állatok hagyományos takarmányának előállításával együtt járó hulladékot és károsanyag-kibocsátást.



A tehenek végtermékét kerti használatra feldolgozzák, a vizeletüket megtisztítják és az itatásukra használt vízként újrahasznosítják. Az istállót szegélyező több tucat napelem elegendő energiát termel a gazdaság működtetéséhez. A teheneket (Meuse-Rhine-Yssel fajta) robotok fejik.



A termékeket egy út menti boltban árulják, valamint a városi éttermeknek elektromos járműveken szállítják ki őket.