Tudomány

Kilenc évvel rövidítheti meg az indiai lakosság 40 százalékának életét a légszennyezettség

India lakosságának csaknem 40 százaléka olyan szintű levegőszennyezettségnek van kitéve, amelyre egyetlen más országban sincs példa a világon - derül ki egy amerikai kutatócsoport szerdán közzétett tanulmányából, amely szerint ha a légszennyezettség mértéke nem változik az érintett területeken, az akár 9 évvel is megrövidítheti az ott élők várható élettartamát.



Indiában évente nagyjából 15 százalékkal emelkedik a szállópor-szennyezettség 1998 óta és a dél-ázsiai ország 1,3 milliárdos lakosságának csaknem egésze olyan területeken él, ahol a levegőszennyezettség jóval az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által biztonságosnak ítélt határérték felett van.



A Chicagói Egyetem energiapolitikai intézetének (EPIC) jelentése szerint a levegőszennyezettség India északi részén a legsúlyosabb, körülbelül 480 millió embert érintve.



Az észak-indiai Prajágban (korábbi nevén Alláhábád) és Lakhnauban a 2,5 mikronnál kisebb finomszemcsés anyagok (szálló por) éves átlagos légköri koncentrációja 12-szerese a WHO által meghatározott határértéknek.



Ez azt jelenti, hogy Lakhnau lakói a normálisnál 11 évvel korábban meghalhatnak, ha a levegőszennyezettség szintje nem javul.



A jelentés szerint az indiai főváros, Új-Delhi lakóinak élettartama akár 10 évvel is meghosszabbodhat, ha a levegőszennyezettség szintjét a WHO által meghatározott határértékre csökkentik.