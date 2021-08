Koronavírus-járvány

A WHO szerint 236 ezer európaival végezhet a járvány decemberig

Nagyon aggasztó az európai koronavírus-helyzet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai igazgatója szerint. Hans Kluge három dolgot emelt ki hétfői sajtótájékoztatóján:

- emelkednek a fertőzöttségi adatok;

- egyes országokban továbbra is alacsony az átoltottsági szint;

- az elmúlt hat hétben kevesen voltak, akik újonnan beoltatták magukat.



Kluge szerint 33 európai országban több mint 10 százalékos növekedést tapasztaltak az új fertőzöttek számában az elmúlt 14 napban. Számos európai országban ismét megnövekedett a kórházak leterheltsége is. Az igazgató arra figyelmeztetett: a WHO 236 ezer új, koronavírus okozta halálesetre számít Európában a december 1-jéig tartó időszakban.



Hangsúlyozta, hogy a WHO hármas prioritása változatlan: növelni a védőoltások gyártási kapacitását, igazságosan elosztani a vakcinákat, mindeközben erősíteni kell a védőoltások elfogadottságát és az oltási hajlandóságot. Kluge emellett arról beszélt, hogy a harmadik vakcina beadása nem luxus, mert bár az emlékeztető oltást olyan emberektől vonhatják el, akik még csak az első oltásra várnak, de csak a harmadik vakcinával lehet a legsebezhetőbb emberek biztonságát garantálni.



A koronavírus-fertőzési és -halálozási adatok emelkedése az igazgató szerint a korlátozások enyhítésére és a nyaralók utazásaira vezethető vissza.