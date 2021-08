Forgószél

Így csapott le az USA első városkájára a döbbenetes hurrikán - videók

Grand Isle az Egyesült Államok Louisiana államában, a Jefferson Parish városkája, amely a Mexikói-öbölben egy azonos nevű gát szigeten található. A sziget a Barataria-öböl torkolatánál található, ahol találkozik az öböllel. Itt csapott le az 5-ös erősségű hurrikán, az Ida.

Near the point of Ida's landfall late this morning at Grand Isle LA... video from Christie Angelette pic.twitter.com/QpLit2wSSR — James Spann (@spann) August 29, 2021

Extreme video out of Grand Isle Louisiana as Hurricane Ida makes landfall. 150+mph wind gust reported and catastrophic storm surge is occurring. This video was just before the surge cam was taken down, whole island likely underwater. Vid Creds video John Humphress/Severestudios. pic.twitter.com/W21co65VBG — Western_Kansas_Wx (@300MphEF5) August 29, 2021

A kontinenst is elére már, New Orleans végveszélyben

A live look from New Orleans as Hurricane #Ida moves inland. Dangerous flooding is expected across much of the south. pic.twitter.com/MsPS136Pd4 — Nate Splater ABC17 News (@nateabc17) August 29, 2021

Döbbenetes erő kavarok az USA felett