Forgószél

Leállt az olaj- és földgázkitermelés a pusztító hurrikán miatt

Az Ida hurrikán előtti termeléscsökkentés meghaladja a 2005-ös pusztító Katrina hurrikán idején tapasztaltakat.



Az amerikai olaj- és gázipari vállalatok pénteken több mint 1,6 millió hordónyi olajkitermelést csökkentettek, mivel a gigantikus vihar az ország olajtermelésének 17%-át adó olajmezők felé kavargott.



Az Ida pénteken Kubában csapott le, miután hurrikánná erősödött 85 mérföld/órás (130 km/h) széllel - közölte a Nemzeti Hurrikánközpont. "Rendkívül veszélyes nagy hurrikánná" válhat, és "katasztrofális szélkárokkal" fenyegetheti az amerikai Öböl-partot - közölte az NHC.

A Mexikói-öböl legnagyobb olajtermelője, a Royal Dutch Shell Plc közölte, hogy felfüggesztette a termelést hét tengeri platformon és két szárazföldi feldolgozóüzemben. A BP Plc négy platformon állította le a munkát. Mindkettő azt mondta, hogy evakuálják a tengeri dolgozókat.



A Chevron Corp. közölte, hogy leállítja a termelést hat mexikói-öbölbeli platformján, és evakuálja az összes dolgozót. A BHP és az Equinor kivonta dolgozóit a tengeri létesítményekből.



Az amerikai offshore szabályozó hatóság szerint az olajvállalatok az öbölbeli olajtermelés 59%-át és a földgáztermelés 49%-át állították le. Összesen 90 tengeri létesítményt evakuáltak, és 11 fúróhajót vontak ki a veszélyzónából.

"Ez a Laura és a Harvey hurrikánokhoz hasonlítható, ami az intenzitást illeti" - mondta Joe Bastardi, a Weatherbell Analytics vezető előrejelzője, utalva a két, legalább 209 km/h-s széllel járó hurrikánra. "A legrosszabb esetben akár az 5-ös kategóriát is elérheti" - mondta.



A Katrina hurrikán során, amely pusztítást végzett Louisiana államban, a szállítás akár napi 1,53 millió hordónyi mennyiséggel is visszaesett. A termeléskiesések hetekig tartottak a megsérült platformok és finomítók miatt. Tavaly a Delta napi 1,69 millió hordónál állította le a termelést.



A PBF Energy vállalat a Chalmette-i finomítójában csökkentette a termelést - mondták az ügyet ismerő személyek -, a Phillips 66 pedig közölte, hogy elbocsátja a nem létfontosságú dolgozókat és leállítja a termelést a louisianai Alliance üzemében. A Shell szintén leállítja az üzemanyag-előállítást a Norco finomítójában, és a vegyszergyártást a louisianai Geismarban lévő üzemében - közölték.



Az olajárak pénteken közel 2%-kal emelkedtek, és több mint egy éve a legnagyobb heti nyereséget könyvelhették el. Egyes amerikai öböl-menti benzinárak negyedik napja emelkedtek, az egyik benzin alapanyagtípus ára 600%-kal nőtt kedd óta.



Az amerikai finomítókapacitás több mint 45%-a az Öböl-parton található.



Louisiana kormányzója felszólította a lakosokat, hogy készüljenek fel egy nagyobb viharra, Joe Biden elnök szövetségi vészhelyzetet hirdetett ki, New Orleans és a partvidék tisztviselői pedig arra kérték a lakosokat, hogy vonuljanak magasabb területekre. Tavaly öt vihar érte el Louisianát, amelyek több milliárd dolláros kárt okoztak.