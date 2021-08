Katasztrófa

Nyaralók nézik, ahogyan lángokban áll a dél-francia tengerpart

Nyaralók nézik, ahogy a tűzoltó gép vizet mer a tengerből

A dél-francia tengerparton már több mint száz repülőgépes oltási műveletet hajtottak végre a bozóttűz megfékezésére a Cannes és Marseille közötti erdős hegyoldalakon, Var megyében.



A szárazságban az erős szél miatt gyorsan terjednek a lángok. Több mint 7 ezer hektáron ég a növényzet, a tűz öt helyen kiújult péntekre.



Franciaország más régióiból 116 tűzoltóegységet vezényeltek át, így 1200 tűzoltó 250 járművel vesz részt az oltásban. Négy helikopter, hét repülőgép is segíti a lángok elleni küzdelmet, a katonaság és a csendőrség is részt vesz a műveletekben.



Portugáliában is óriási kihívás a gyorsan terjedő, pusztító erejű bozóttüzek megfékezése. Dél -Portugáliában lakott területeket is veszélyeztetnek a lángok, amik eddig már több mint 9000 hektárt perzseltek fel, vadakban gazdag élőhelyen.