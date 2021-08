Világvége

A klímaváltozás miatt hosszabb lehet a bozóttűz-szezon Ausztráliában

Ha magas károsanyag-kibocsátási forgatókönyv valósul meg, a kutatók előrejelzése szerint a különösen tűzveszélyes napok száma akár 200 százalékkal is növekedhet Victoria állam öt területén. 2021.08.16 18:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A klímaváltozás hatásai miatt megnyúlik a bozóttűz-szezon Ausztráliában - állapította meg egy tanulmány, amelyet a Victoria állambeli tűzoltóság készíttetett.



Az önkéntes tűzoltókat foglalkoztató szervezet a Monash Egyetem és amerikai intézmények kutatóival együtt végzett kutatást, amely mind az átlagos tűzveszély, mind a szélsőségesen tűzveszélyes napok számának növekedését vetítette előre az egész államban - számolt be róla a The Guardian cikke.



Az International Journal of Wildland Fire című folyóiratban közzétett tanulmány 12 modellt alkalmazott a tűzveszély előrejelzésére Victoria államban az évszázad végéig. Ezek az üvegházhatású gázok kibocsátásának közepestől a nagy mértékűig tartó forgatókönyveit veszik figyelembe.



Sarah Harris, a Victoria állambeli tűzoltószervezet (CFA) kutatás-fejlesztési vezetője és a tanulmány egyik társszerzője szerint az előrejelzések az eső és a relatív páratartalom jövőbeli csökkenésére utalnak, különösen tavasszal és kora nyáron.



"Hosszabb bozóttüzes szezonra és összességében több kiemelkedően tűzveszélyes napra számíthatunk" - mondta.



Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) augusztus elején tette közzé hatodik átfogó jelentését, amelyben megállapította, hogy 1950 óta meghosszabbodott Ausztráliában a bozóttüzek szezonja.



A CFA modellje alapján a legrosszabb forgatókönyv szerint - ha az üvegházhatású gázok kibocsátása ebben az évszázadban tovább nő - a tűzveszélyességi index pontszámai 10 és 20 százalék között emelkednek Victoria államban, a legnagyobb változás pedig az állam északnyugati részén várható.



Ha magas károsanyag-kibocsátási forgatókönyv valósul meg, a kutatók előrejelzése szerint a különösen tűzveszélyes napok száma akár 200 százalékkal is növekedhet Victoria állam öt területén.



Az állam délkeleti részén fekvő Bairnsdale-ben a nagyon magas vagy ennél is magasabb kockázatú tűzveszélyes napok száma az előrejelzések szerint 2100-ra megháromszorozódik, és évi nyolc napra emelkedik. A Victoria északnyugati részén található Walpeupban pedig az előrejelzés alapján ez a szám évi 60-ról 100-ra nő.



Harris elmondta, hogy elemezni fogják az éghajlatváltozás hatásait, hogy megfelelően reagálhassanak a szélsőségesen tűzveszélyes időjárású napok számának növekedésére.



Az Ausztrál Nemzeti Egyetem kutatóinak egy másik tanulmánya közben felhívta a figyelmet a súlyos tűzesetek fokozott kockázatára a vidéki települések közelében található, fakitermelésre szánt erdőkben. A délkelet-ausztráliai tűzvészek súlyosságát vizsgáló, Ecosphere című folyóiratban közzétett kutatás szerzői hangsúlyozták, hogy fontolóra kell venni a települések közelében található idősebb erdők fenntartását.