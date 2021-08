Az utóbbi évek egyik legnagyobb erdőtüze tombol a Jeruzsálem környéki hegyekben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.



Több tucat tűzoltócsoport és tűzoltó repülőgépek hada oltja a Jeruzsálem környéki falvakat fenyegető tüzet. Számos ház leégett, de a 12-es kereskedelmi TV híradása szerint időben sikerült kiüríteni az Eitanim nevű pszichiátriai kórházat, a pácienseket és a személyzetet biztonságba helyezték.



Több ezer lakót evakuáltak a hegyvidék falvaiból, a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a Bét Méir, Sóres és Soeva nevű falvak külterületén a lángokat, de a tűznek sikerült bejutnia a Ramat Raziel nevű falu területére.



"Ez talán az elmúlt évek legnagyobb tüze a jeruzsálemi hegyekben"- nyilatkozta a ynetnek Niszim Toitó, Jeruzsálem körzetének tűzoltó-parancsnoka. A szakember elmondta, hogy 60-70 tűzoltó-különítmény dolgozik a területen 12 repülőgép és helikopter segítségével.



A terepre érkezett Omer Barlev belbiztonsági miniszter, aki hangsúlyozta, hogy noha a repülőgépek csak sötétedésig tudják feltartóztatni a lángokat, de a tűzoltók éjjel is tovább küzdenek, hogy megmentsék a környék településeit.



A füst egészen Jeruzsálemig terjedt, és jól látható az ország középső részén. Leállították a Tel-Avivot Jeruzsálemmel összekötő 1-es főúton a forgalmat, és az autókat mellékutakra terelték.



Izraelben legutóbb 2016 novemberében voltak jelentős, több napig tartó bozóttüzek országszerte, amikor a hosszan tartó rendkívül száraz időjárás nyomán a kiszáradt növényzet és az erős szelek miatt gyorsan terjedtek a lángok.

Day II: Israel is weighing asking for international assistance to fight the wildfire that is engulfing the Judean Hills. Jerusalem's Hadassah Hospital is about to be evacuated as wildfire rages. pic.twitter.com/6ImYbvAGej