Katasztrófa

Rendkívüli állapotot vezettek be Jakutföldön és Irkutszk megyében a tajgatűz miatt

Régióközi rendkívüli állapotot vezettek be az Oroszországi Föderációhoz tartozó Jakutföldön és Irkutszk megyében a tajgatűz miatt - jelentette be Ajszen Nyikolajev, a Szaha Köztársaság (a jakut régió) vezetője pénteken újságíróknak.



A Jevgenyij Zinyicsev, a rendkívüli helyzetek minisztériumának vezetője által meghozott intézkedés lehetővé teszi szövetségi tartalékok és pénzeszközök hatékonyabb mozgósítását az erdőtüzek elleni védekezésben.



A rendkívüli helyzetek minisztériumának közleménye szerint Jakutföldön bevezették a szövetségi reagálási szintet. A tárca uráli kiképző és volgai mentőközpontjának kétszáz szakembere áll készen arra, hogy az időjárási körülmények javulása után a térségbe induljon.



A régióközi szükségállapot bevezetését kedden kezdeményezte a természeti erőforrásokért és a természetvédelemért felelős minisztérium, valamint a Szövetségi Erdészeti Ügynökség.



Csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök utasítására Jakutföldre érkezett Jevgenyij Zinyicsev, hogy átvegye a tűzvédelem operatív irányítását. A Szövetségi Erdészeti Szolgálat szerint Szaha Köztársaságban 1,38 millió hektár, Irkutszk megyében pedig 119 914 hektárnyi erdő ég.



A szmog miatt Jakutföld 11 önkormányzati körzetében, köztük a székvárosban, Jakutszkban is munkaszüneti nappá nyilvánították pénteket.