Tűzvész

Az olaszországi Calabriában mozgósították a hadsereget a tűzoltáshoz

Továbbra is pusztít a tűz Olaszország déli részén, elsősorban Szicíliában, amelynek egyes részeit evakuálni is kellett, illetve Calabriában, ahol mozgósították a hadsereget a tűz elleni fellépés jegyében.



A súlyos erdőtüzek hatalmas károkat okoztak szerte az országban, miközben a tűzoltóság elérte teljesítőképességének határait.



A hatóságok szerint több mint 300 erdőtüzet jelentettek kedden 12 óra alatt. Szerdán ismét felszálltak tűzoltó repülőgépek a lángok terjedésének nyomon követése érdekében, és vizet locsoltak égő területekre.



A tűzoltóság felvétele szerint a szicíliai védett természeti területen, a Madonie Regionális Természeti Parkban újabb helyeken csaptak fel a lángok.



A helyzetértékelés miatt a szigetre látogató Stefano Patuanelli mezőgazdasági miniszter jobb koordinációra szólított fel, megjegyezve, hogy nem is személyzet-, hanem talán inkább eszköz- és stratégiahiány van. "Talán a regionális tervek sem naprakészek" - mondta.



Az Olaszország szárazföldi részén pusztító bozóttüzek leginkább a déli Calabria térségét sújtják. A tűzoltókat az idén már több ezer alkalommal hívták a tüzek miatt a térségben, lényegesen többször, mint tavaly, de nem olyan sokszor, mint 2017-ben, amely egy különösen súlyos év volt az erdőtüzek tekintetében.



Calabriában a tűz elsősorban az - ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) által az idén globális geoparknak nyilvánított - Aspromonte Nemzeti Parkot sújtja. A lángok már elzárták a zarándokok körében az évnek ebben a részében népszerű célpontnak számító templomhoz vezető utat, ami miatt sokan voltak kénytelenek visszafordulni - jelentette az ANSA olasz hírügynökség szerdán. Kedden a park igazgatója ismét nyilvános felhívást tett közzé, hogy további segítséget kérjen a lángok megfékezéséhez, és katasztrófa lehetőségének veszélyére figyelmeztetett.



A hatóságok szerdai előrejelzése szerint folytatódik a jelenlegi hőhullám Olaszország számos részén, a hőmérséklet Szicíliában a 40 Celsius-fokot is meghaladhatja. A helyzetet súlyosbítják az erős szelek, valamint a szárazság is. Számos erdőtűz esetében szándékos gyújtogatásra gyanakszanak.