Katasztrófa

Bár Athén környékén javult a helyzet, máshol még mindig pusztít az erdőtűz - videó

Ötödik napja pusztít az erdőtűz Görögországban. Az elmúlt több mint harminc év legnagyobb hőhulláma miatt több ponton is kigyulladt a vadon. Az ország második legnagyobb szigetéről, Éviáról több száz embert evakuálni kellett. A tűz itt településeket is fenyeget, és félő, hogy teljesen el fogja vágni a sziget északi felét. A tűzoltóknak helyiek is segítenek a lángok elleni harcban.



Az Athén közvetlen közelében fekvő Parnita-hegyen az utóbbi időben javult a helyzet, de az erdő még több ponton is ég. A füst a fővárost is elérte, a hatóságok ezért forródrótot hoztak létre a légzési nehézségekkel küszködőknek. Kiriákosz Micotákisz kormányfő rémálomszerűnek nevezte az idei nyarat.

Menekülnek az emberek Éviáról



A szomszédos Törökországban az ország történetének legnagyobb tűzvésze pusztít Recep Tayyip Erdogan elnök megfogalmazása szerint. A természeti katasztrófában eddig nyolc ember vesztette életét. Az egyik leginkább érintett területen, Antalyában a hétvégén esett az eső, ami segítette a tűzoltók munkáját.



Oroszországban szintén ég a vadon. Szibéria északkeleti részén már több mint 1 millió hektárnyi erdő égett le, és jelenleg is több mint kilencven aktív tűzfészekről tudnak a hatóságok.

Απίστευτες εικόνες από πλοίο στη Λίμνη Ευβοίας που απομάκρυνε κόσμο από τις ακτές όπου έφτασε η μεγάλη πυρκαγιά την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021.

Βίντεο Stavros Dev pic.twitter.com/bSrb7BbfEu — meteo.gr - Ο καιρός (@meteogr) August 6, 2021