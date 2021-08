Katasztrófa

Tucatnyi erdőtűz lángol Törökországban - videó

Több mint egy héttel az első törökországi erdőtüzek kitörése után, csütörtökön még mindig tucatnyi helyen pusztítanak a lángok az ország délnyugati részében - közölte Bekir Pakdemirli török mezőgazdasági és erdészeti miniszter a Twitter-fiókján.



A beszámoló szerint a tüzek jelenleg öt tartományt érintenek. Leginkább Mugla tartományt sújtják, de Antalyában, Aydinban, Denizliben és Ispartában is küzdeni kell a lángokkal.



Múlt szerda óta 180 tüzet vontak ellenőrzésük alá a hatóságok - áll Pakdemirli bejegyzésében.



Szerda este Mugla tartományban a kemerköyi hőerőmű területét is elérték a lángok, de csütörtökön sikerült megfékezni őket. A létesítményből a dolgozókat evakuáltak, a veszélyes anyagokat pedig már korábban elszállították, így a széntüzelésű üzemben nem történt robbanás.



Fatih Dönmez török energiaügyi miniszter arról számolt be, hogy a hőerőmű főegységeiben nem keletkezett komoly kár. Az üzemeltető cég továbbá azt a tájékoztatást adta, hogy jelenleg a létesítmény hűtése zajlik, egyúttal azon dolgoznak, hogy visszaállítsák az áramtermelést, és mihamarabb működésbe hozzanak minden egységet.



Törökországban kilencedik napja tombol a soha nem látott tűzvész. Az oltást Oroszország, Irán, Ukrajna, Azerbajdzsán, Spanyolország és Horvátország tűzoltó repülőgépei, valamint helikopterei segítik. A munkálatokat a 40 Celsius fok körüli hőmérséklet, a szél és az alacsony páratartalom is nehezíti, miközben időre időre újabb és újabb tűzgócok keletkeznek.



A meteorológusok szerint a hétvégén országszerte 5-6 Celsius fokkal csökken majd a hőmérséklet, illetve elered az eső, és a tenger felől érkező széllel a páratartalom is nőni fog.



Az erdőtüzek következtében eddig nyolc ember vesztette életét a kis-ázsiai országban, miközben emberek tízezreit kellett evakuálni.